ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre iki kişi ve saldırgan öldü, aralarında üç polis memurunun da bulunduğu en az altı kişi yaralandı.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde silahlı saldırı yapıldı.

3 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI

Yetkililer, saldırıda ilk belirlemelere göre iki kişi ve saldırganın hayatını kaybettiğini, aralarında üç polis memurunun da bulunduğu en az altı kişinin yaralandığını bildirdi.

Minnesota Valisi Tim Walz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu güvenliği ekibimiz, bu öğleden sonra Minneapolis şehir merkezinde meydana gelen bir silahlı saldırıya müdahale ediyor. Eyalet yetkilileri, yerel kolluk kuvvetlerine destek olmak için olay yerinde bulunuyor ve daha fazla bilgi edindikçe paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

TIMES MEYDANI DA KARIŞMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde ABD’nin New York kentindeki Times Meydanı’nda Pamela Cisneros isimli kadın, iki bıçakla çevredekilere saldırarak bir kişiyi öldürdükten sonra polis tarafından etkisiz hale getirilmişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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