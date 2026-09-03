Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre iki kişi ve saldırgan öldü, aralarında üç polis memurunun da bulunduğu en az altı kişi yaralandı.

Özetle
Kaydet
a- | +A

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde silahlı saldırı yapıldı.

3 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI

Yetkililer, saldırıda ilk belirlemelere göre iki kişi ve saldırganın hayatını kaybettiğini, aralarında üç polis memurunun da bulunduğu en az altı kişinin yaralandığını bildirdi.

Minnesota Valisi Tim Walz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu güvenliği ekibimiz, bu öğleden sonra Minneapolis şehir merkezinde meydana gelen bir silahlı saldırıya müdahale ediyor. Eyalet yetkilileri, yerel kolluk kuvvetlerine destek olmak için olay yerinde bulunuyor ve daha fazla bilgi edindikçe paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER
Times Meydanı
DÜNYA

Times Meydanı'ndaki katliamdan önce kaydetmiş! Saldırganın tüyler ürperten dansı kamerada

TIMES MEYDANI DA KARIŞMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde ABD’nin New York kentindeki Times Meydanı’nda Pamela Cisneros isimli kadın, iki bıçakla çevredekilere saldırarak bir kişiyi öldürdükten sonra polis tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
5 PERSONELDEN 4'Ü BAĞIMLI ÇIKTI
5 PERSONELDEN 4'Ü BAĞIMLI ÇIKTI
CHP’nin kazandığı belediyelerde her gün yeni skandal
YENİ PARTİ'DE KOPUŞ BAŞLADI
YENİ PARTİ'DE KOPUŞ BAŞLADI
"12 milletvekili CHP'ye dönecek" iddiası
BARIŞ İÇİN SON ÇIKIŞ MI?
BARIŞ İÇİN SON ÇIKIŞ MI?
Savaşlar dünyayı felakete sürüklüyor
TÜM HAREKETLER İNCELENECEK
TÜM HAREKETLER İNCELENECEK
Gemi faciasında soruşturma derinleşiyor!
BEŞİKTAŞ'TAN ORTAYA 'RASKIN'
BEŞİKTAŞ'TAN ORTAYA 'RASKIN'
Kara Kartal rota'yı İskoçya'ya kırdı
BİR DAHA İKTİDAR YÜZÜ GÖRMEDİ
BİR DAHA İKTİDAR YÜZÜ GÖRMEDİ
Millet neden CHP'yi seçmedi?
FENERBAHÇE'NİN GİZLİ SİLAHI
FENERBAHÇE'NİN GİZLİ SİLAHI
Kanarya, Kartal'ı hocasıyla avlayacak
ABD'DE SİLAHLI SALDIRI!
ABD'DE SİLAHLI SALDIRI!
İki kişi ve saldırgan öldü, yaralılar var
1 ASIRDA 10 TANE GÖRECEĞİZ!
1 ASIRDA 10 TANE GÖRECEĞİZ!
Devler pay kapmak için yarışıyor
OKUL YOLUNDA KORKUTAN TABLO
OKUL YOLUNDA KORKUTAN TABLO
Dört öğrenciden biri akran zorbalığı yaşıyor
GÖREVDEN ALINDI, İPLER KOPTU
GÖREVDEN ALINDI, İPLER KOPTU
KKTC hükümetinde kriz! YDP çekiliyor
YENİ SALDIRI SİNYALİ
YENİ SALDIRI SİNYALİ
Trump 'hepsini imha ettik' dedi, gözdağı verdi
AMEDSPOR ÜZERİNDEN SERT ÇIKIŞ
AMEDSPOR ÜZERİNDEN SERT ÇIKIŞ
Bahçeli: Spor karanlık emellere alet edilmemeli
GECE 'BURSLARI' SORULDU
GECE 'BURSLARI' SORULDU
Enginyurt'un danışmanından pes dedirten savunma
ADINI BİLE DEĞİŞTİRECEK
ADINI BİLE DEĞİŞTİRECEK
Trump'tan şaşırtan 'Hürmüz' hamlesi
KAN DONDURAN OLAY
KAN DONDURAN OLAY
Müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü
ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ MESAJLAR!
ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ MESAJLAR!
"Gizliden tepki koyan ülkeler mevcut"
TEK TIKLA 44 BİN LİRASI GİTTİ
TEK TIKLA 44 BİN LİRASI GİTTİ
MHRS'de büyük tuzak! Sakın bu hatayı yapmayın
TELSİZ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI!
TELSİZ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI!
Batan gemiden çarpışma öncesi uyarı: "İskeleye kır"
BELEDİYEDE UYUŞTURUCU AVI!
BELEDİYEDE UYUŞTURUCU AVI!
Başkan Özarslan: 195 personel istifa etti
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Trump, İran'a saldırı sebeplerini açıkladı!
Trump, İran'a saldırı sebeplerini açıkladı!
Kaydet
Beşiktaş transferi gece yarısı duyurdu! Defansa yerli takviye
Beşiktaş transferi gece yarısı duyurdu! Defansa yerli takviye
Kaydet
Kurmaylar, yapılan teklifi açıkladı! Kılıçdaroğlu’na “DSP’nin başına geç” demişler
Kurmaylar, yapılan teklifi açıkladı! Kılıçdaroğlu’na “DSP’nin başına geç” demişler
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.