Trabzonspor'da Arda Turan gelişmesi: "Yeni hocamız sen ol" teklifine cevap verdi

Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından gündeme gelen teknik direktör adaylarından biri de Arda Turan oldu. Shakhtar Donetsk'te ikinci sezonunu geçiren ve Ukrayna ekibinin başında Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan 39 yaşındaki çalıştırıcının, bordo-mavililerin teklifiyle ilgili kararını verdiği belirtildi.

Bordo-mavililerde Fatih Tekke döneminin son ermesiyle birlikte teknik direktör arayışları başladı. Gündeme gelen isimler arasında Arda Turan’ın öne çıktığı konuşulurken; genç teknik adamın, Trabzonspor’dan gelen teklifi geri çevirdiği iddia edildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ETKİSİ

Trabzon yerel basınından Taka Gazetesi'nde yer alan habere göre; Shakhtar Donetsk’i çalıştıran Arda Turan, geçtiğimiz sezon ligi zirvede tamamladığı Ukrayna ekibini yarı yolda bırakmak istememesi ve Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle şu aşamada bordo-mavili takımda görev yapmaya sıcak bakmıyor.

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri arasında Fenerbahçe de var.

CONTE VE ŞENOL GÜNEŞ LİSTEDE

Trabzonspor’da Şenol Güneş ismi de güçlü şekilde konuşuluyor. Ancak Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim ve camia içerisinde ağırlıklı görüşün yabancı bir teknik adamla yola devam edilmesi yönünde olduğu aktarıldı. Dünyaca ünlü İtalyan hoca Antonio Conte, ciddi şekilde gündeme geldi. Conte’nin yüksek yıllık ücretinin Trabzonspor açısından önemli mali yük oluşturabileceği ifade ediliyor.

Şenol Güneş, Trabzonspor'da daha önce 5 farklı dönemde teknik direktörlük yaptı.

Karadeniz ekibinde listenin ilk sıralarında bulunan Arda Turan seçeneğinin zayıflamasıyla birlikte Şenol Güneş ve yabancı teknik direktör alternatifleri değerlendiriliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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