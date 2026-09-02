ABD-İran savaşında tansiyonun yeniden yükselmesi piyasaları alt üst etti. Yükselişe geçem brent petrolün varil fiyatı 95 dolara çıkarken, altın ise sert düştü. Altının gram ve ons fiyatı son 1 ayın en düşük seviyesine geriledi. Böylece altın ağustos ayındaki kazancının yarısını vermiş oldu.

ABD ile İran arasında yeniden başlayan karşılıklı saldırılar küresel piyasalarda sert hareketlere neden oldu. ABD ordusunun İran'daki hedeflere yönelik yeni saldırılarının ardından Tahran'ın da karşılık vermesiyle Orta Doğu'daki gerilim yeniden tırmandı. Savaşın tekrar alevlenmesiyle birlikte petrol fiyatlarında sert yükseliş, altında ise düşüş yaşandı.

PETROL 95 DOLARA ÇIKTI

Brent petrolün varil fiyatı 95 doların üzerine çıkarken, piyasalarda Hürmüz Boğazı üzerinden petrol arzına ilişkin endişeler arttı. Analistler, petroldeki yükselişin enflasyon endişelerini artırdığını ve daha pahalı petrolün para politikasının sıkı kalacağı beklentisini güçlendirdiğini belirtti.

Savaş tekrar başladı, piyasalar karıştı! Petrol sert yükseldi, altın 1 ayın dibine geriledi

ALTIN 1 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini artırması ve ABD Merkez Bankası'nın faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisinin güçlenmesi, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturdu. Altının ons fiyatı 4.300 doların altına inerek 4.282 dolar ile, gram fiyatı ise 6.651 lirayla son 1 ayın en düşük seviyesini gördü. Altındaki düşüş üst üste dördüncü işlem gününe taşındı.

Saat 09.00 itibarıyla gram altın 6.707 liradan, ons altın ise 4.320 dolardan işlem görüyor.

Savaş tekrar başladı, piyasalar karıştı! Petrol sert yükseldi, altın 1 ayın dibine geriledi

PİYASALAR ABD İSTİHDAM VERİSİNE ODAKLANDI

ABD'de tahvil getirilerinin yükselmesi ve doların güçlenmesi de altındaki satışları destekledi. Yatırımcıların gözü şimdi ABD'den gelecek istihdam verilerine çevrildi. Özellikle cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin, Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler açısından kritik olması bekleniyor.