Kredi faizlerinin yüksek seyrettiği dönemde bankalar yeni müşteriler için kampanyalarını artırdı. Müşteri kazanma yarışına giren bankalar, faizsiz kredide limiti 100 bin TL'ye kadar çıkardı. Peki hangi bankalar faizsiz kredi veriyor? Şartlar neler? İşte detaylar...

Kredi faiz oranlarının yüksek seyrettiği dönemde nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, daha düşük maliyetli finansman seçeneklerine yöneliyor. Özellikle ihtiyaç kredilerinde yüksek faiz nedeniyle geri ödeme tutarları artarken, bankaların yeni müşteri kazanmak amacıyla sunduğu yüzde 0 faizli kredi ve taksitli nakit avans kampanyaları dikkat çekiyor.

100 BİN TL FAİZSİZ KREDİ

Bazı bankalar, yeni müşterilere özel kampanyalarla kısa vadeli yüzde 0 faizli kredi, taksitli nakit avans, ek hesap ve artı para imkanı sunuyor. Bankaların sunduğu faizsiz kredilerde limit 100 bin TL'ye kadar çıkarken, şartlar bankadan bankaya göre değişiyor.

Nakit ihtiyacı olanlara faizsiz kredi müjdesi! Hangi banka ne kadar veriyor?

FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR

Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? 100 bin TL'ye varan kampanyalardan kimler yararlanabiliyor? İşte QNB, Akbank, Garanti BBVA, TEB ve DenizBank'ın yeni müşterilere yönelik kampanyaları ve başvuru şartları...

TEB: 50 BİN TL

Türk Ekonomi Bankası (TEB) 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi finansman imkanı sunuyor. Kampanya bankanın tüm dijital kanalları ve mobil uygulamada geçerli.

Nakit ihtiyacı olanlara faizsiz kredi müjdesi! Hangi banka ne kadar veriyor?

QNB: 100 BİN TL

QNB ise 100 bin TL'ye kadar faizsiz finansman veriyor. QNB Mobil üzerinden görüntülü görüşme ile müşteri olanlar için geçerli olan kampanyanın detayları şöyle:

3 ay vadeli 25 bin TL ihtiyaç kredisi

3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans

3 ay vadeli 50 bin TL taksitli ek hesap

Nakit ihtiyacı olanlara faizsiz kredi müjdesi! Hangi banka ne kadar veriyor?

AKBANK: 100 BİN TL

Akbank da mobilden yeni müşteri olanlara 100 bin TL'ye kadar faizsiz finansman sunuyor. Kampanyanın detayları şöyle:

3 ay vadeli 75.000 TL'ye varan taksitli artı para!

3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli avans!

Nakit ihtiyacı olanlara faizsiz kredi müjdesi! Hangi banka ne kadar veriyor?

GARANTİ BBVA: 100 BİN TL

100 bin TL faizsiz finansman sunan bir diğer banka ise Garanti BBVA. Bankanın açıklamasında, "Kampanyaya katılanlar, Mobil’den Garanti BBVA müşterisi olduktan sonra 10 gün içinde hayat sigortalı ve %0 faizli krediye başvuru yapıp kullanabilir." ifadeleri yer alıyor.

Kampanyanın detayları:

3 ay vadeli 50.000 TL'ye varan faizsiz kredi!

3 ay vadeli 50.000 TL'ye varan taksitli avans hesap!

Nakit ihtiyacı olanlara faizsiz kredi müjdesi! Hangi banka ne kadar veriyor?

DENİZBANK: 100 BİN TL

DenizBank da 100 bin TL faizsiz finansman sunan bankalar arasında. MobilDeniz'den yeni müşteri olanlara yönelik kampanyanın detayları şöyle:

4 ay vadeli, 65.000 TL'ye varan kredi!

3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans

4 ay vadeli, 10.000 TL'ye varan taksitli kurtaran hesap!