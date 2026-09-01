Piyasalarda ağustos ayı; TCMB’nin 3. Enflasyon Raporu ve “normalleşme” adımının yanı sıra ikinci çeyrek büyüme verisi gibi önemli gelişmelerle geride kaldı. Küresel tarafta ise Orta Doğu’daki belirsizlikler ve yüksek petrol fiyatları takip edilirken; ons altındaki sert hareketler gündem oldu. Yatırım araçlarının geçen ayki getirileri de belli oldu? İşte ağustosta yaşananlar ve geçen ayın getiri şampiyonu…

Piyasalarda ağustos ayı hareketli fiyatlamalarla geride kaldı. Geçen ay yaşanan kritik gelişmelere bakıldığında; 3 Ağustos'ta açıklanan temmuz TÜFE aylık %1,78 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon hazirandaki %32,11 seviyesinden temmuzda %31,75’e geriledi. Böylece dezenflasyon eğilimi devam etti.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM Piyasada eylülde 3 gündem! Takip listesindeki 5 hisse açıklandı

FAİZ BEKLENTİLERİ

Enflasyondaki düşüş, TCMB'nin faiz indirimlerine devam edebileceği beklentisini destekledi. Ancak ulaştırma ve enerji kaynaklı fiyat hareketleri yakından izleniyor. Aylık enflasyonun hâlâ yüksek olması, faiz indirimlerinin hızına ilişkin temkinli beklentilerin korunmasına sebep oluyor.

Ağustosun şampiyonu şaşırtmadı! Hangi yatırım, ne kadar kazandırdı?

ENFLASYON RAPORU

13 Ağustos'taki “TCMB Enflasyon Raporu 2026-3” toplantısı da geçen ayın önemli ekonomi gündemlerinden biri olarak öne çıktı. TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin %28'e yükseltildiğini açıkladı. 2027 tahmini %15, 2028 tahmini ise %9 olarak belirlendi.

‘NORMALLEŞME’ ADIMI

Ağustosta TCMB'nin, yaklaşık 6 ay aranın ardından yeniden bir hafta vadeli repo kanalına geçiş yapması da dikkat çekti. Böylece bankacılık sisteminin fonlama maliyeti %40'tan, politika faizi olan %37'ye doğru geriledi. Bu gelişme piyasalarda “normalleşme” olarak değerlendirildi ve ilerleyen dönemde kredi ve mevduat faizlerinin aşağı gelmesine yönelik beklentileri güçlendirdi.

‘BÜYÜME’ BEKLENTİ ALTINDA

31 Ağustos'ta açıklanan GSYH verisi, Türkiye ekonomisinin 2026'nın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2,3 büyüdüğünü gösterdi. Bu oran beklentilerin altında kaldı. Özellikle sıkı para politikasının iç talep üzerindeki etkisi belirginleşti. İç talep çeyreklik bazda daralırken, net dış talep büyümeye katkı verdi.

AKARYAKIT FİYATLARI

Ağustos boyunca ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlikler de devam etti. Petrol fiyatlarında 90 dolara yakın yüksek seyir sürdü. Bu gelişme enerji maliyetleri ve enflasyon üzerinden önem taşıdı.

Motorine yönelik ÖTV muafiyeti bu üründe fiyat artışını dizginledi ve ancak geçen ay benzin fiyatında %10’un da üzerinde artış gerçekleşti.

Ağustosun şampiyonu şaşırtmadı! Hangi yatırım, ne kadar kazandırdı?

EYLÜLDE 3 GÜNDEM

Ağustos sonunda piyasanın temel senaryosu, TCMB'nin önümüzdeki aylarda “kademeli bir gevşeme sürecine” girebileceği yönünde şekillendi. Bu anlamda bu hafta perşembe günü açıklanacak ağustos TÜFE ve gelecek hafta duyurulacak OVP ile TCMB faiz kararı, dikkatle takip edilecek gündem maddeleri arasında yer alıyor.

YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİSİ

Yaşanan gelişmelere karşılık geçen ay yatırım araçlarının getirisi şöyle gerçekleşti:

Gram altın: 6.899 TL (%11,76)

6.899 TL (%11,76) Borsa: 14.334 (%6,51)

14.334 (%6,51) TL Mevduat/PPF: %3,00 (ortalama/net)

%3,00 (ortalama/net) Euro: 56,08 TL (%2,31)

56,08 TL (%2,31) Dolar: 48,23 TL (%1,55)

Ağustosun şampiyonu şaşırtmadı! Hangi yatırım, ne kadar kazandırdı?

GETİRİ ŞAMPİYONU ALTIN

Küresel piyasalarda ons altında geçen ay 4.045 dolardan başlayan yükseliş, 4.696 dolara kadar devam etti. Aylık kapanış ise yaklaşık %10 primle 4.449 dolardan gerçekleşti. Bu prim, iç piyasadaki fiyatlamalara da pozitif yansıdı ve gram altın geçen ayın getiri şampiyonu oldu.