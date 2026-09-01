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Ekonomi

Togg'da ortaklar değişiyor mu? Turkcell, Vestel ve Anadolu Grubu'ndan peş peşe KAP açıklaması

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Togg'da ortaklar değişiyor mu? Turkcell, Vestel ve Anadolu Grubu'ndan peş peşe KAP açıklaması
Fotoğraf Başlığı Toggda ortaklar değişiyor mu? Turkcell, Vestel ve Anadolu Grubundan peş peşe KAP açıklaması

Togg'da ortaklık yapısının değişeceğine yönelik haberlerin ardından Vestel, Anadolu Grubu ve Turkcell'den peş peşe KAP açıklaması geldi. 3 şirketten yapılan açıklamada görüşmelerin sürdüğü ancak henüz kesinleşen bir gelişme olmadığı belirtildi.

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Reuters Haber Ajansı, Türkiye'nin yerli otomobil grubu Togg'da ortaklık yapısının değişeceğine yönelik bir haber geçmişti. Kısa sürede gündem olan haberde Vestel Elektronik ve Anadolu Grubun'nun yüzde 46'lık hissesini satacağı öne sürüldü. Haberde söz konusu hisselerin Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell tarafından satın alınması için görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Söz konusu haberin ardından Togg'un ortaklarından KAP'a açıklama geldi.

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3 ORTAK GÖRÜŞMELERİ DOĞRULADI

Vestel, Anadolu Grubu ve Turkcell'den yapılan açıklamada, görüşmeler doğrulandı. 3 ortağın ayrı ayrı yaptığı açıklamada, görüşmelerin devam ettiği henüz kesinleşen bir karar olmadığı belirtildi.

Toggda ortaklar değişiyor mu? Turkcell, Vestel ve Anadolu Grubundan peş peşe KAP açıklaması
Başlık ResmiToggda ortaklar değişiyor mu? Turkcell, Vestel ve Anadolu Grubundan peş peşe KAP açıklaması

VESTEL: GÖRÜŞMELER DEVAM ETMEKTE

Vestel'den KAP'a yapılan açıklamada, "Yerel ve uluslararası basında 31.08.2026 tarihinde, Şirketimizin Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş'de sahip olduğu paylara ilişkin çeşitli haberler yer almış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Haber ve Söylentilerin Doğrulanması" başlıklı 9'uncu maddesi kapsamında aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Şirketimiz yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde; habere konu paylar ile ilgili muhtelif görüşmeler devam etmekte olup, bu aşamada işlemi kesinleştiren alınmış bir Yönetim Kurulu kararı bulunmamaktadır." denildi.

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ANADOLU GRUBU: HENÜZ KESİNLEŞEN BİR SÖZLEŞME YOK

Anadolu Grubu'ndan yapılan KAP açıklaması şu ifadeler kullanıldı:

"Yerel ve uluslararası basında 31.08.2026 tarihinde, Şirketimizin Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğu paylara ilişkin çeşitli haberler yer almış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Haber ve Söylentilerin Doğrulanması" başlıklı 9'uncu maddesi kapsamında aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Şirketimizin yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde, habere konu paylar ile ilgili muhtelif görüşmeler devam etmekte olup, bu aşamada işlemi kesinleştiren bağlayıcı bir sözleşme bulunmamaktadır.

Potansiyel işleme ilişkin önemli gelişmelerin ortaya çıkması halinde gerekli kamuyu aydınlatma açıklamaları yapılacaktır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Haberde söz konusu hisselerin Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell tarafından satın alınması için görüşmelerin sürdüğü belirtildi."

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TURKCELL'DEN KAP AÇIKLAMASI

Alıcı konumundaki Turkcell'in açıklamasında ise, "Yerel ve uluslararası basında 31.08.2026 tarihinde yer alan haberlerde, Şirketimiz ve Türkiye Varlık Fonu'nun, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu San. ve Tic. A.Ş.'nin sermayesini temsil eden belirli payların satın alınmasına yönelik görüşmeler yürüttüğüne ilişkin söylentilere yer verilmiştir. Şirketimiz, yatırım stratejileri çerçevesinde iştirak portföyüne yönelik görüşmeler gerçekleştirebilmekte olup, bu aşamada da haberlere konu olan işlemle ilgili olarak görüşmeler devam etmektedir." denildi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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