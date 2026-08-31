Hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Bulgaristan'a kaçmak için tır dorsesinin altına gizlendi. Kapıkule Gümrük Sahası'ndaki kontrollerde fark edilen Kocabıyık ile beraberindeki İran vatandaşı gözaltına alındı.

Yurt dışına çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında olay, 31 Ağustos 2026 saat 15.11 sıralarında Kapıkule Gümrük Sahası'nda meydana geldi.

Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen bir çekici ve tırda yapılan arama ve kontroller sırasında dorsenin altında gizlenmiş iki kişi tespit edildi.

Yapılan incelemede bu kişilerin Türk vatandaşı Arif Kocabıyık ile İran vatandaşı Shayan Peiman Samadi olduğu belirlendi.

Tır dorsesinin altına saklandı! Arif Kocabıyık yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

HAKKINDA YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI BULUNUYORDU

Kocabıyık’ın yapılan sorgusunda, hakkında Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Türk Ceza Kanunu’nun 299/1. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi.

Yasağı devam eden Kocabıyık'ın, Bulgaristan'a geçebilmek amacıyla tır dorsesinin altına gizlendiği ve bu şekilde sınırı aşmaya çalıştığı belirlendi.

Olayın ortaya çıkarılmasının ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlemler başlatıldı. Kocabıyık ile tırın sürücüsü Muhterem Altıntaş gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edilmeleri talimatı verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürüldüğü bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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