Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Uygun fiyatlı Togg geliyor! Yarı fiyatına satılacak...

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Uygun fiyatlı Togg geliyor! Yarı fiyatına satılacak...

Togg uygun fiyatlı model için düğmeye bastı. Gelecek yaz yollarda olması beklenen araç, bugünkü fiyatın yarısına satılacak.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, şirketin daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefleyen yeni bir otomobil üzerinde çalıştığını açıkladı. Tosyalı, modelin “her vatandaşın rahatça ulaşabileceği” bir otomobil olacağını ve aracın 2027’nin ortasında piyasaya çıkmasının planlandığını söyledi. Tosyalı’nın açıklamasındaki en dikkat çekici nokta, yeni model için verdiği “yarı fiyat” mesajı oldu. Yeni model için tarih veren Tosyalı “2027 ortasında her vatandaşımızın rahatça satın alabileceği aracı piyasaya süreceğiz. Orta segmentte fiyatın yarısı kadar olacak” ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER
Togg yine zirvede! Türkiye
T-OTOMOBİL

Togg yine zirvede! Türkiye'nin en çok tercih edilen elektrikli otomobilleri

2026 ÜRETİM HEDEFİ 60 BİN ARAÇ

Fuat Tosyalı, Togg’un üretim planlarına ilişkin rakamları da paylaştı. Şirketin önceki yıl 25 bin, geçen yıl ise 40 bin araç ürettiğini belirten Tosyalı, 2026 yılı için hedeflerinin 60 bin araç olduğunu söyledi. Sonraki aşamada ise üretimin 100 bin araç seviyesine çıkarılması planlanıyor. Tosyalı, üretilen Togg’ların stokta beklemediğini ve her aracın doğrudan trafi ğe çıktığını ifade ederek, şirket açısından en önemli göstergenin kullanıcı güveni olduğunu belirtti.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SIRA GELDİ LÜBNAN'A!
SIRA GELDİ LÜBNAN'A!
Türkiye'nin Suriye'deki konumu bölge için umut oldu
BU NASIL DANIŞMAN!
BU NASIL DANIŞMAN!
Fuhuş, taciz, tehdit ve Gülistan Doku iddiaları
KURİŞ'TEN GARİP SAVUNMA
KURİŞ'TEN GARİP SAVUNMA
"767 bin lira dedemin mezarının bakımı için"
ÖĞRENCİYE KİRA ZULMÜ
ÖĞRENCİYE KİRA ZULMÜ
Ev sahiplerinin şartları bitmiyor
KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA
KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA
Kartal, G.Saray'ın listesindeki yıldız için devrede
DEVLETTEN ARSA ATAĞI!
DEVLETTEN ARSA ATAĞI!
200 binden başlıyor, İstanbul, Ankara, İzmir...
AĞUSTOSTUN KAZANANLARI...
AĞUSTOSTUN KAZANANLARI...
Eylülde 3 kritik gündem var!
'TÜRKİYE İÇİN HÂLÂ SUÇLU'
'TÜRKİYE İÇİN HÂLÂ SUÇLU'
Yeni görev verildi, geçmişi silinmedi!
ERKEN ALAN AVANTAJLI
ERKEN ALAN AVANTAJLI
Konut piyasasında dengeler değişiyor!
GÖKÇEK'TEN İLK AÇIKLAMA
GÖKÇEK'TEN İLK AÇIKLAMA
Hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı!
ASLAN ZİRVEYE YÜKSELDİ
ASLAN ZİRVEYE YÜKSELDİ
Osimhen yine boş geçmedi, Galatasaray 3'ledi
KALP KRİZİ GEÇİRDİ!
KALP KRİZİ GEÇİRDİ!
Hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın son durumu netleşti
"GELMESİN DEYİNCE GELDİ"
Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi itirafı
SİLAHLI ATIŞLAR BAŞLIYOR!
SİLAHLI ATIŞLAR BAŞLIYOR!
Milli savaş uçağı KAAN için kritik tarih açıklandı
'KORKAK VE ÇÜRÜMÜŞ ZİHNİYET'
'KORKAK VE ÇÜRÜMÜŞ ZİHNİYET'
Dışişleri'nden Erdoğan'ı hedef alan İsrail'e tepki
KİRALIK GİDİYOR
KİRALIK GİDİYOR
Fenerbahçe'de ayrılık kapıda
MV LATUF GEMİSİ KURTARILDI!
MV LATUF GEMİSİ KURTARILDI!
Afrika Boynuzu'nda Türk ordusu ile ortak operasyon
MAÇA ÇIKAMADI
MAÇA ÇIKAMADI
Galatasaray'da Uğurcan Çakır şoku
250 YILLIK SÜRE DOLDU
250 YILLIK SÜRE DOLDU
İstanbul depreme ne kadar hazır?
MİLAN'DAN BİR YILDIZ DAHA
MİLAN'DAN BİR YILDIZ DAHA
Beşiktaş ile anılıyordu, G.Saray devreye girdi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Devletten arsa atağı! 200 bin liradan başlıyor, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...
Devletten arsa atağı!
Kaydet
Hukuk Uzmanı Doç. Dr. Hakan Erkiner: Türkiye için Abdi hâlâ bir suçludur
Yeni görev verildi, geçmişi silinmedi: 'Türkiye için hâlâ suçlu'
Kaydet
Sıra geldi Lübnan'a! Türkiye'nin desteğiyle Suriye'nin yeniden doğuşu bölge ülkeleri için umut oldu
Türkiye umut oldu! Sıra geldi Lübnan'a
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.