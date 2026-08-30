Uygun fiyatlı Togg geliyor! Yarı fiyatına satılacak...

Togg uygun fiyatlı model için düğmeye bastı. Gelecek yaz yollarda olması beklenen araç, bugünkü fiyatın yarısına satılacak.

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, şirketin daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefleyen yeni bir otomobil üzerinde çalıştığını açıkladı. Tosyalı, modelin “her vatandaşın rahatça ulaşabileceği” bir otomobil olacağını ve aracın 2027’nin ortasında piyasaya çıkmasının planlandığını söyledi. Tosyalı’nın açıklamasındaki en dikkat çekici nokta, yeni model için verdiği “yarı fiyat” mesajı oldu. Yeni model için tarih veren Tosyalı “2027 ortasında her vatandaşımızın rahatça satın alabileceği aracı piyasaya süreceğiz. Orta segmentte fiyatın yarısı kadar olacak” ifadelerini kullandı.

2026 ÜRETİM HEDEFİ 60 BİN ARAÇ

Fuat Tosyalı, Togg’un üretim planlarına ilişkin rakamları da paylaştı. Şirketin önceki yıl 25 bin, geçen yıl ise 40 bin araç ürettiğini belirten Tosyalı, 2026 yılı için hedeflerinin 60 bin araç olduğunu söyledi. Sonraki aşamada ise üretimin 100 bin araç seviyesine çıkarılması planlanıyor. Tosyalı, üretilen Togg’ların stokta beklemediğini ve her aracın doğrudan trafi ğe çıktığını ifade ederek, şirket açısından en önemli göstergenin kullanıcı güveni olduğunu belirtti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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