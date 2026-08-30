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Konutta fırsat penceresi açılıyor! Piyasa hareketleniyor, erken alan kazançlı çıkacak

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Konutta fırsat penceresi açılıyor! Piyasa hareketleniyor, erken alan kazançlı çıkacak

Faizlerin gerileyeceği ve altın fiyatlarının yükselişini sürdüreceği beklentisi yatırım tercihlerinde dengeleri değiştirirken, konut fiyatlarında henüz güçlü bir sıçrama yaşanmaması, alıcıya önemli bir fırsat alanı açıyor. Uzmanlara göre gayrimenkulde hareket başlamadan önce pozisyon alan yatırımcı, piyasanın gelecekteki yükselişinden pay alabilir

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Necmi Çiçekçi
NECMİ ÇİÇEKÇİ

Merkez Bankasının bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlaması ve ihalelerde yüzde 37 faiz seviyesinin oluşması, para politikasında önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri değiştirdi. Yüksek faiz döneminde parasını mevduatta değerlendiren yatırımcı açısından getirilerin gerileme ihtimali, yeni yatırım alternatiflerinin önemini artırıyor. Altın tarafında yükseliş beklentisinin devam etmesi ise yatırımcıların bir yandan mevcut kazançlarını korumaya, diğer yandan yeni fırsatları değerlendirmeye odaklanmasına sebep oluyor. Öte yandan konut fiyatları nominal olarak yükselse de artış hızı enflasyonun gerisinde kalıyor. Bu nedenle piyasada henüz genel bir fiyat sıçramasının yaşanmaması, ilerleyen dönemde talebin güçlenmesi hâlinde bugünkü seviyelerin yatırımcı açısından daha avantajlı görülmesine yol açabilir. Sektör temsilcileri, özellikle faizlerdeki değişimin konut talebine yansımasının zaman alabileceğini, bu süreçte piyasayı yakından takip eden alıcıların doğru lokasyon ve doğru konutta erken pozisyon alma şansı bulabileceğini belirtiyor.

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KONUTTA CANLANMA FAİZİ BEKLEMEYECEK

Konut piyasasında gözlerin faiz tarafındaki gelişmelere çevrilmesinin temel sebebi, yüksek finansman maliyetinin talebi uzun süredir sınırlaması olarak değerlendiriliyor. Ancak sektör temsilcilerine göre piyasada hareketlenme için Merkez Bankasının faiz indirimini fiilen gerçekleştirmesi gerekmeyebilir. İndirim beklentisinin güçlenmesi bile yatırımcıların kararlarını öne çekmesine yol açabilir. Bu durum özellikle uzun süredir satış baskısının hissedildiği bölgelerde işlem hacmini artırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Burada kritik nokta ise zamanlama... Faizlerin düşmesinden sonra konut talebinin canlanması, fiyatların da aynı dönemde yukarı yönlü hareket etmesine neden olabilir. Başka bir ifadeyle piyasanın hareketleneceğini düşünen yatırımcı için fırsat, faiz indiriminin kendisinden önce ortaya çıkabilir.

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SEKTÖRDE FİYATLAR REEL OLARAK GERİLEDİ

Konut fiyatlarının geldiği seviye de alıcı açısından dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. TCMB’nin Temmuz 2026 Konut Fiyat Endeksi verilerine göre Türkiye genelinde konut fiyatları yıllık bazda nominal olarak yüzde 25 arttı. Ancak aynı fiyatlar enflasyondan arındırıldığında yüzde 5,1 geriledi. Böylece konutun etiket fiyatı yükselirken, satın alma gücü ve enflasyon dikkate alındığında gayrimenkulün reel değeri düşmüş oldu. Türkiye genelinde fiyatlar temmuz ayında aylık bazda da yüzde 1,5 yükseldi. İstanbul’da yıllık nominal artış ise yüzde 27,7 olarak gerçekleşti. Bu tablo, konut piyasasında fiyatların tamamen durağan olmadığına, ancak enflasyonun gerisinde kalan bir seyir izlediğine işaret ediyor.

Konutta fırsat penceresi açılıyor! Piyasa hareketleniyor, erken alan kazançlı çıkacak
Başlık ResmiKonutta fırsat penceresi açılıyor! Piyasa hareketleniyor, erken alan kazançlı çıkacak

MARKALI PROJELER DEĞER KAZANACAK

Muhtemel faiz düşüşü ve konut talebindeki canlanma beklentisi, piyasadaki bütün gayrimenkullerin aynı ölçüde değerleneceği anlamına gelmiyor. Uzmanlara göre önümüzdeki dönemde yatırımcının seçici davranması daha da önemli hâle gelecek. Çünkü talep yeniden güçlendiğinde alıcıların öncelik verdiği özelliklere sahip konutlar, diğerlerinden daha hızlı ayrışabilir. Özellikle lokasyonu güçlü, ulaşım imkânları gelişmiş ve günlük hayatın ihtiyaçlarına kolay erişim sağlayan bölgelerdeki konutların avantajlı olması bekleniyor. Bunun yanında binanın yaşı ve deprem güvenliği de alıcı kararlarında belirleyici unsurlar arasında yer alıyor. Eski ve dönüşüm ihtiyacı bulunan yapılarda fiyat avantajı bulunsa bile, gelecekte oluşabilecek ek maliyetler yatırımın gerçek getirisini değiştirebilir.

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