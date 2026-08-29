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Dışişleri'nden Erdoğan'ı hedef alan İsrail'e sert tepki: Korkak ve çürümüş zihniyet

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Dışişleri'nden Erdoğan'ı hedef alan İsrail'e sert tepki: Korkak ve çürümüş zihniyet

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bakanlık, söz konusu ifadelerin Netanyahu hükümetinin “korkak ve çürümüş zihniyetini” yansıttığını belirterek, İsrail’in yalan ve iftiralarla gündemi değiştirmeye çalıştığını bildirdi.

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Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarına yazılı bir açıklamayla cevap verdi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suçlama ve ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

"NETANYAHU HÜKÜMETİNİN KORKAK VE ÇÜRÜMÜŞ ZİHNİYETİ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar, Netanyahu başta olmak üzere İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır. Gazze’de soykırım işleyerek tüm İsrail halkına tarihi bir utanç yaşatan, ayrıca modern Orta Doğu tarihinde görülmemiş bir yayılmacılık sergileyerek bölgesel ve küresel istikrarsızlığın başlıca sorumlusu olan Netanyahu ve suç şebekesinin sahip olduğu dokunulmazlıklar hem hukuki hem de siyasi bakımdan ortadan kalkmaktadır.”

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Açıklamada, Nazi Almanyası'nın Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in propaganda makinesine benzer biçimde çalışan İsrail kurumlarının çabalarının artık yeterli olmadığı, uluslararası toplumun Netanyahu hükümetinin yalanlarına inanmadığı vurgulandı.

"Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Netanyahu döneminde işlenen suçların karşısında dürüst ve kararlı bir duruş sergilemiştir." ifadesi kullanılan açıklamada, Türkiye'nin bundan sonra da gerçekleri savunmaya ve dile getirmeye devam edeceği belirtildi.

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