Antalya'da servis minibüsü ile evinin önünde geri manevra yapan baba, 1.5 yaşındaki oğlunu ezdi. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk hayatını kaybederken kahreden anların görüntüsü ortaya çıktı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre M.Ş., minibüsle evin önünde geri manevra yaptığı 1,5 yaşındaki oğlu Y.E.Ş.'ye çarptı.

ARACIN ALTINDA KALDI

Aracın altında kalan küçük çocuk ağır yaralanırken, yakınları tarafından Gebiz Acil Sağlık Merkezi'ne götürüldü. 1.5 yaşındaki Y.E.Ş., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Antalya'da kahreden olay! Geri manevra yaparken 1,5 yaşındaki oğlunu ezdi

EZİLDİKTEN SONRA GÖRÜP KUCAĞINA ALDI

1,5 yaşındaki bebeğin babasının kullandığı minibüsün altında kaldığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına da an be an yansıdı. Bebek minibüsün arkasında oynarken babanın geri manevra yapması, çocuğun araç altında kalması ve çevredekilerin uyarısıyla duran minibüs altından alınan bebeğin minibüsle hastaneye götürüldüğü anlak kayda girdi.

Antalya'da kahreden olay! Geri manevra yaparken 1,5 yaşındaki oğlunu ezdi

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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