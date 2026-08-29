Kredi faizlerine indirim geliyor! Tarih belli oldu, ilk adımı kamu bankaları atacak

Merkez Bankası'nın attığı adımlar sonrası kredi faizleri için harekete geçiliyor. Kamu bankaları faiz indirimi için önümüzdeki haftayı işaret etti. Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Merkez Bankası gecelik fonlama faizini yüzde 37'ye düşürdü. Hemen pazartesi gününden itibaren kamu bankaları olarak biz de 2-3 puan aşağı indireceğiz tüm faiz oranlarını ama kadınlarımıza, gençlerimize daha da düşük olacak." dedi.

Diyarbakır'da, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi işbirliğiyle "İş Dünyası Finans Buluşması" programı düzenlendi. Bir otelde düzenlenen toplantıda, kamu bankalarının genel müdürlerinden kredi faizleri konusunda önemli açıklamalar geldi.

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TOBB'DAN BANKALARA ÇAĞRI: FAİZİ İNDİRİN!

Toplantıda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası'nın attığı adımlar sonrası bankalara çağrı yaptı. Hisarcıklıoğlu, "Merkez Bankası 2 gün önce güzel bir kararla faiz oranlarına 3 puanlık indirim sağladı. Şubat ayında da yüzde 40'larda seyreden Türk lirası gecelik faiz oranı yüzde 37'ye çekildi. Merkez Bankası'nın bu normalleşme adımı piyasalara nefes aldıracak olumlu bir gelişmedir. Bunu sanayicimiz, tüccarımız üzerindeki faiz yükünü hafifletmek adına memnuniyet verici bir başlangıç olarak görüyoruz. Bankacılık sektörümüzü de vakit kaybetmeksizin, ticari kredi faizlerine 3 puanlık indirimi yansıtmaya davet ediyoruz. Özellikle politika faiziyle kredi faizlerinin arasında tam 20 puan fark var. Bu faiz yükünü taşıyamayız." dedi.

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ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRÜ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYI İŞARET ETTİ

TOBB Başkanı'nın çağrısının üzerine Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Faiz oranları özellikle üst bant faiz oranı 40'dan 37'ye indirildi. Biz belki fark etmişsiniz mevduat piyasasına bu yansıdı. Mevduat piyasasına yansıdıktan sonra kredi faiz oranına da yansır. Bankalar olarak faizin şu aşamada en çok düşmesini isteyen biziz. Bunun önümüzdeki hafta kredi piyasasına da fiyatlama, faiz oranları itibarıyla yansıdığını hep beraber göreceğiz."

VAKIFBANK GENEL MÜDÜRÜ: PAZARTESİ 2-3 PUAN AŞAĞI İNDİRECEĞİZ

Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan ise "Merkez Bankası gecelik fonlama faizini yüzde 37'ye düşürdü. Hemen pazartesi gününden itibaren kamu bankaları olarak biz de 2-3 puan aşağı indireceğiz tüm faiz oranlarını ama kadınlarımıza, gençlerimize daha da düşük olacak. Taleplerinizi bekliyoruz. Müşterilerimizi bekliyoruz. Elimizden gelenin fazlasını yapacağımıza söz veriyorum." şeklinde konuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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