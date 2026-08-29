Emeklilikte yeni kriz! TES için takvim daralıyor, gözler Meclis'e çevrildi

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), OVP ve Cumhurbaşkanlığı Programları'nda emeklilik ve tasarruf reformunun önemli başlıklarından biri olarak yer alıyor. Plan kapsamında Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS), işveren katkısıyla ikinci basamak emeklilik sistemine dönüştürülmesi, BES ve OKS fonlarının yeniden düzenlenmesi ve kesintilerin sadeleştirilmesi hedefleniyor.

Ancak sistemin hayata geçirilmesine ilişkin takvimde yaşanan ertelemeler ve henüz kapsamlı bir yasal düzenlemenin ortaya konulmaması belirsizliği artırıyor.