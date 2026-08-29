Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Emeklilikte yeni kriz! TES için takvim daralıyor, gözler Meclis'e çevrildi

Kaydet
Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Emeklilikte yeni kriz! TES için takvim daralıyor, gözler Meclis'e çevrildi
Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), OVP ve Cumhurbaşkanlığı Programları'nda emeklilik ve tasarruf reformunun önemli başlıklarından biri olarak yer alıyor. Plan kapsamında Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS), işveren katkısıyla ikinci basamak emeklilik sistemine dönüştürülmesi, BES ve OKS fonlarının yeniden düzenlenmesi ve kesintilerin sadeleştirilmesi hedefleniyor.

Ancak sistemin hayata geçirilmesine ilişkin takvimde yaşanan ertelemeler ve henüz kapsamlı bir yasal düzenlemenin ortaya konulmaması belirsizliği artırıyor.

Emeklilikte yeni kriz! TES için takvim daralıyor, gözler Meclis'e çevrildi

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, konuyu bugünkü köşesine taşıdı kritik değerlendirmelerde bulundu.

Karakaş'ın yazısı şöyle:

ERTELEME ZİNCİRİ KOPMUYOR!

2023’te Resmî Gazete’deki planlar, OKS’nin işveren katkısıyla TES’e dönüşmesi için 2024 sonbaharını gösteriyordu.

Tarih önce 2025’e kaydı. Sonra 2026 yılı Cumhurbaşkanlığı Programı ile 2026’ya ötelendi. Bu, bir kez şaşmak değil. Kronik tehir. 2026 programı yine aynı cümleyi tekrarlıyor: OKS, işveren katkısını da içeren ikinci basamak sisteme dönüşecek.

TES kurulacak. Ama kanun teklifi yok. Taslak yok.

Kamuoyuna sunulmuş metin yok. Meclis tatilde. Ekimde açılacak. Açılınca bütçe maratonu başlayacak.

Yılın kalanında TES’in yazılıp yasalaşması, hakikate aykırı duruyor.

Hedef şaşınca soru büyüyor. Sistem yürürlüğe konabilecek mi? Yoksa yine rafa mı kalkacak?

Emeklilikte yeni kriz! TES için takvim daralıyor, gözler Meclis'e çevrildi

TASARRUF MU, HAYAL Mİ?

Gelişmiş ülkelerde emeklilik fonları trilyonlara varır. Ekonomiye can suyu olur. Bizde birikim oranı yerlerde sürünüyor.

Hükûmetin niyeti belli. Devlet, işveren ve işçi üçlüsünden kaynak çıkarmak. İstikrara yaslanmak.

OVP bunu “tasarruf” başlığı altında sunuyor. En büyük engel de burada. Tarafların bu külfeti taşıyacak gücü kalmamış...

Emeklilikte yeni kriz! TES için takvim daralıyor, gözler Meclis'e çevrildi

İŞÇİNİN ÇIKMAZI: AÇLIK SINIRININ ALTINDA %3

Çalışanın tepkisi hissî değil. Ay sonunu getirme ve ayakta kalma. Rakamlar kısa ve net:

  • Asgari ücret: 28.075 TL.
  • Açlık sınırı: 36.940 TL.
    Aradaki fark şimdiden 8.865 TL’nin üzerindedir. Başka bir ifade ile açlık sınırı asgari ücretten yaklaşık %31,6 daha fazla.
  • Mevcut yüzde 15 prim yükünün üstüne %3 TES kesintisi binince net, 27.084 TL’ye düşüyor. Bu durumda işçinin sözü net: “Nefes alamıyoruz. Bir kuruş bile eksiltemeyiz.” Ateş düştüğü yeri yakar. Sofrası zaten daralan insana “ileride emeklilik” demek, bugünkü ekmeği konuşturmaz.
Emeklilikte yeni kriz! TES için takvim daralıyor, gözler Meclis'e çevrildi

İŞVERENİN YÜKÜ: PRİM %45’E KOŞUYOR

İşveren cephesi de rahat değil. Enflasyon, faiz, döviz. Maliyet hesabı her gün yeniden yazılıyor.

Yeni yük için kapı aralık durmuyor. Mevcut vaziyet ağır. SGK ve işsizlik primleri yüzde 37,75 iken, Ocak 2026 itibarıyla yüzde 38,75 oldu.

TES ile %3 işverene ve %3 çalışana daha gelirse istihdam üzerindeki toplam prim yükü yüzde 44,75’e çıkar. Bu seviye sürdürülemez.

Bir de teşvik kaybı var. İmalat dışı sektörlerde yüzde 5 olan indirim yüzde 2’ye indi. Yük ince hesapla değil, kalın kalemle artıyor. Küçük esnaf ve KOBİ için bu, “bir yük daha” değil. Nefes borusu.

Gücü tükenen tarafa yeni yük yüklemek sistemi düzeltmez. Kilitler. Özellikle asgari ücretli, esnaf ve KOBİ üzerinde yeni prim, kayıt dışını körükler. Resmî istihdam daralır. Prim tabanı incelir. İyileştirme sanılan adım, yeni sıkıntı doğurur. Kâğıt üzerindeki tasarruf, sahadaki kaçışı hızlandırırsa netice tersine döner.

Emeklilikte yeni kriz! TES için takvim daralıyor, gözler Meclis'e çevrildi

KIDEM TAZMİNATI RAFTAN İNMİYOR, TES DE DUVARA ÇARPIYOR

2003’ten beri kıdem tazminatının fona devri ve TES ile birleştirilmesi konuşuluyor. Her seferinde sosyal tarafların duvarına çarpıyor.

Bugünkü tablo aynı. İşçinin bu primi ödeyecek mecali yok. İşverenin bu maliyeti göğüsleyecek gücü yok. Rıza olmadan kurulan nizam, istikrar getirmez. Huzursuzluk getirir. Bu şartlarda TES’in 2026’da bile hayata geçmesi zor. Görünen o ki sistem, seçim sonrasına veya belirsiz bir istikbale ötelenen bir “emeklilik ve tasarruf hayali” olarak kalacak.

ÇÖZÜM TES DEĞİL, ADİL SGK EMEKLİLİK SİSTEMİ

En sağlam yol, yeni bir tamamlayıcı katman eklemek değil. Mevcut SGK emeklilik sistemini, katlanılan külfete göre adil ve sürdürülebilir kılmak. İnsan önce bugünü yaşar. Yarın vaadi, bugünkü emeklilikte adalet yoksa inandırıcı olmaz.

Emeklilikte yeni kriz! TES için takvim daralıyor, gözler Meclis'e çevrildi

ÇALIŞANA NET TAVSİYE

TES ile birlikte kıdem tazminatının elden gideceği yolundaki gerçek dışı haberlere itibar edilmesin. İşinden olunmasın. Kıdem tazminatında bir değişiklik söz konusu değil. Mevcut uygulama aynen duruyor. Saman altından su yürüten habere kapılmak, asıl kaybı iş kapısında yaşatır.

HASILIKELAM: Uzlaşma yoksa TES de yok. Devlet kaynak arar. İşçi nefes arar. İşveren maliyet arar. Üçü aynı masada oturmadan yazılan reform, reform olmaz. Tehir olur. Nitekim TES bu sene de hayal görünüyor. Ne dersiniz? Seçimlerden sonra temcit pilavı gibi yine yeniden ısıtılıp gündeme gelebilir mi?

İsa Karakaş'ın önceki yazıları...

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
EVDE DOĞUM SIFIRLANDI
EVDE DOĞUM SIFIRLANDI
20 yılda büyük dönüşüm
EMEKLİLİKTE YENİ KRİZ
EMEKLİLİKTE YENİ KRİZ
TES için takvim daralıyor, gözler Meclis'te
WARSH KONUŞTU, PİYASA KARIŞTI!
WARSH KONUŞTU, PİYASA KARIŞTI!
Altın sert düştü! Gram 7 bin TL’nin altında...
BİRİLERİ FENA HALDE RAHATSIZ!
BİRİLERİ FENA HALDE RAHATSIZ!
Türkiye-Suriye ilişkileri tarihin en iyi döneminde
EVLER ALEVLERE TESLİM
EVLER ALEVLERE TESLİM
Fethiye'de korkutan yangın! Huzurevi tahliye edildi
LEAO'DA MUTLU SON!
LEAO'DA MUTLU SON!
Bonservisi belli oldu, ayrılığını duyurdu
ZEYTİNBURNU'NDA FELAKET GÜNÜ
ZEYTİNBURNU'NDA FELAKET GÜNÜ
Önce otobüs şimdi de tramvay kazası! Yaralılar var
"İTTİFAKLARI BÜYÜTMELİYİZ"
Erdoğan'dan bölgesel aktörlere siyonizm uyarısı
TALİSCA'DAN OLAY PAYLAŞIM!
TALİSCA'DAN OLAY PAYLAŞIM!
Fenerbahçe'den ayrılması gündemdeydi
19 YIL SONRA HAREKETE GEÇTİLER
19 YIL SONRA HAREKETE GEÇTİLER
İki çocukları da yüzde yüz engelli doğdu!
TAHLİYE VAADİNE SUÇÜSTÜ
TAHLİYE VAADİNE SUÇÜSTÜ
Ersoy şikayet etti, 4 kişi böyle yakalandı!
MASAK DA DEVREYE GİRDİ
MASAK DA DEVREYE GİRDİ
31 kişinin banka hesapları didik didik edilecek
"ŞİMDİ ÖNÜMÜZE BAKMA ZAMANI"
Tekke'den istifa kararı sonrası ilk sözler
BAHŞİŞ ALIYORSANIZ DİKKAT
BAHŞİŞ ALIYORSANIZ DİKKAT
Tazminat ve emeklilik hesabını değiştiriyor
"FORVETLERE KÖK SÖKTÜRÜR"
Oppong'un eski teknik direktörü Erol Ateş iddialı
3 YAŞINDA TAHTA ÇIKTI!
3 YAŞINDA TAHTA ÇIKTI!
Dünyanın en genç kralı hayatını kaybetti
ÖNCELİK BELLİ OLDU
ÖNCELİK BELLİ OLDU
Warsh’dan Fed’in yol haritasına ilişkin kritik mesaj!
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
İETT otobüsü site duvarına çarptı!
O ÜCRET ALINMAYACAK
O ÜCRET ALINMAYACAK
Şikayetler arttı, YÖK düğmeye bastı!
İSTANBULKART VURGUNU!
İSTANBULKART VURGUNU!
25 TL ödeyeceklerdi, hesaplarından servet çıktı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
İLGİLİ HABERLER
ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray Başkanı Özbek çıtayı yükseğe koydu: En büyük hayalim kupa
Galatasaray Başkanı Özbek çıtayı yükseğe koydu
Kaydet
Sağlık Bakanlığının başarısı: 100 bebekten 99'u hastanede dünyaya geliyor! Evde doğum sıfırlandı
Evde doğum sıfırlandı
Kaydet
CHP kendisini arıyor!..
CHP kendisini arıyor!..
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.