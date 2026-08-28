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Dünya

3 yaşında tahta çıktı! Dünyanın en genç hükümdarı hayatını kaybetti

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3 yaşında tahta çıktı! Dünyanın en genç hükümdarı hayatını kaybetti

Uganda’daki Tooro Krallığı’nın 34 yaşındaki hükümdarı Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV hayatını kaybetti. Henüz 3 yaşındayken tahta çıkan ve dünyanın en genç hüküm süren hükümdarı olarak Guinness Dünya Rekorları’na giren Kral Oyo’nun ölümü, ülkede büyük üzüntüye yol açtı.

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Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Tooro Krallığı Başbakanı Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, Kral Oyo’nun 27 Ağustos akşamı hayatını kaybettiğini açıkladı. Kralın ölüm sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Reuters’ta yer alan haberde, 34 yaşındaki kralın hayatının son döneminde ABD’de tıbbi tedavi gördüğü aktarıldı.

3 yaşında tahta çıktı! Dünyanın en genç hükümdarı hayatını kaybetti
Başlık Resmi3 yaşında tahta çıktı! Dünyanın en genç hükümdarı hayatını kaybetti

3 YAŞINDA TAHTA ÇIKTI

16 Nisan 1992’de dünyaya gelen Oyo Nyimba, babası Kral Patrick David Matthew Rwamuhokya Kaboyo Olimi III’ün 26 Ağustos 1995’te hayatını kaybetmesinin ardından tahta çıktı. 12 Eylül 1995’te henüz 3 yaşındayken hükümdar olan Oyo, bu özelliğiyle dünyanın en genç hüküm süren kralı oldu.

3 yaşında tahta çıktı! Dünyanın en genç hükümdarı hayatını kaybetti
Başlık Resmi3 yaşında tahta çıktı! Dünyanın en genç hükümdarı hayatını kaybetti

Çocuk yaşta kral olması nedeniyle Oyo’nun ilk yıllarında krallığın yönetimi naipler tarafından yürütüldü. 18 yaşına geldiğinde ise krallığın sorumluluklarını doğrudan üstlenmeye başladı. Nisan 2010’da düzenlenen törenle yetişkin kral olarak görevlerini devraldı.

3 yaşında tahta çıktı! Dünyanın en genç hükümdarı hayatını kaybetti
Başlık Resmi3 yaşında tahta çıktı! Dünyanın en genç hükümdarı hayatını kaybetti

SİYASİ DEĞİL, GELENEKSEL BİR LİDER

Tooro Krallığı, Uganda sınırları içerisinde yer alan geleneksel krallıklardan biri. Uganda bir cumhuriyet olduğu için Kral Oyo’nun siyasi yönetim yetkisi bulunmuyordu. Buna rağmen Tooro Krallığı, özellikle kültürel ve sosyal açıdan önemli bir konuma sahipti. Oyo da gençlerin güçlendirilmesi, eğitim, çevre ve HIV/AIDS farkındalığı gibi alanlarda çalışmalar yürüttü.

3 yaşında tahta çıktı! Dünyanın en genç hükümdarı hayatını kaybetti
Başlık Resmi3 yaşında tahta çıktı! Dünyanın en genç hükümdarı hayatını kaybetti

Kral Oyo’nun ölümüyle Tooro Krallığı büyük bir kayıp yaşarken, krallık yönetimi tahtın devam edeceğini açıkladı.

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