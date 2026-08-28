İstanbulkart tuzağı! 25 TL ödeyeceklerdi, hesaplarından servet çıktı

İstanbulkart başvurusu yapmak isteyen vatandaşları hedef alan dolandırıcıların yöntemi pes dedirtti. İBB'nin resmi internet sitesini taklit eden sahte site üzerinden 25-30 liralık ödeme yaptığını sanan 87 kişinin kart bilgileri ele geçirildi. Mağdurların hesaplarından binlerce lira çekilirken, bazı işlemlerde zarar 74 bin liraya kadar çıktı.

İstanbul'da İstanbulkart başvurusu yapmak isteyen vatandaşları hedef alan siber dolandırıcıların kurduğu düzen ortaya çıktı. İBB'nin resmi internet sitesini birebir taklit eden sahte bir internet sitesi hazırlayan şüphelilerin, düşük miktarda kart ücreti ödeme bahanesiyle vatandaşların banka ve kredi kartı bilgilerini ele geçirdiği belirlendi.

Yaklaşık 2 yıl boyunca sürdüğü değerlendirilen dolandırıcılık olayında 87 kişinin mağdur edildiği tespit edildi. Vatandaşlar 25-30 lira civarında bir ödeme yapacaklarını düşünürken, kartlarından binlerce lira çekildi.

Olayı fark eden mağdurların şikayetleri üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

25 TL'LİK ÖDEME 42 BİN LİRAYA ÇIKTI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; soruşturma kapsamında ifade veren mağdurlardan biri, mavi kart başvurusu yapmak için sahte internet sitesine girdiğini ve 25 liralık kart ücretini ödemek istediğini anlattı. Ancak işlemin ardından hesabından 42 bin lira çekildiğini fark etti.

Bir başka mağdur E.Y. ise kartını kaybetmesi üzerine yeni İstanbulkart başvurusu yapmak için sahte siteye girdi. Ödeme ekranında 39,99 lira gördüğünü düşünen E.Y., cep telefonuna gelen doğrulama mesajındaki tutarı fark etmeden işlemi onayladı. Daha sonra banka ekstresini kontrol ettiğinde hesabından 39 bin 999 lira çekildiğini gördü.

E.Y., yapılan işlemin İstanbulkart başvurusu yerine bir teknoloji firması üzerinden gerçekleştirildiğini fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

BİR MAĞDURUN HESABINDAN 74 BİN LİRA ÇEKİLDİ

Dolandırıcıların kullandığı yöntemde başka bir mağdur da 140 liralık ödeme yaptığını düşünerek telefonuna gelen doğrulama kodunu onayladı. Ancak kısa süre sonra banka hesabından 74 bin lira çekildiğini fark etti.

Eşine anne kartı çıkarmak isteyen başka bir vatandaş da benzer yöntemle mağdur oldu. 30 lira ödeme yapacağını düşünen vatandaşın kartından 29 bin lira çekildi.

Sahte internet sitesinde işlem yapan bir başka mağdurun hesabından ise 874 Euro tutarında para çekildiği belirlendi.

İstanbulkart tuzağı! 25 TL ödeyeceklerdi, hesaplarından servet çıktı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dolandırıcılık ağına ilişkin incelemeler devam ediyor. Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

UZMANLARDAN SAHTE SİTE UYARISI

Uzmanlar ise özellikle kart başvurusu, bakiye yükleme ve benzeri işlemlerde internet üzerinden ulaşılan sitelerin dikkatle kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Vatandaşların arama motorlarında karşılarına çıkan rastgele bağlantılar yerine, işlemlerini resmi mobil uygulamalar veya doğrudan doğrulanmış resmi internet adresleri üzerinden gerçekleştirmeleri öneriliyor.

Ayrıca bankalardan gönderilen SMS ve mobil bildirimlerde yer alan işlem tutarı ile firma adının, doğrulama kodu girilmeden önce mutlaka kontrol edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Küçük bir ödeme yapılacağı düşüncesiyle onaylanan yüksek tutarlı işlemlerin ciddi maddi kayıplara yol açabileceğine dikkat çekiliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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