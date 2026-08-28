Trabzon'un yaklaşık 150 yıllık şehir içi ulaşım ve trafik sorununa çözüm olması hedeflenen raylı sistem projesinde önemli bir aşamaya gelindi. İki yıldır üzerinde yoğun bir çalışma yürütülen projenin temelinin 1 Eylül atılacağı belirtildi. Raylı sistemin, şehir içi ulaşım ve trafik yoğunluğunun azaltılmasına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Trabzon'un yaklaşık 150 yıllık şehir içi ulaşım ve trafik sorununa çözüm olması hedeflenen raylı sistem projesinde önemli bir aşamaya gelindi. İki yıldır üzerinde yoğun bir çalışma yürütülen projenin temelinin 1 Eylül atılacağı belirtildi.

İLK ETAP AKYAZI'DAN HAVALİMANINA OLACAK

Projenin uygulama projelerinin stratejik plana alınması ve onaylanması sürecini yakından takip ettiklerini belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, raylı sistemin ilk etabının Akyazı'dan başlayarak havalimanına kadar uzanacağını kaydetti.

Trabzon'un 150 yıllık hayali gerçek oluyor! Raylı sistemin temeli 1 Eylül'de atılacak

4 YILDA BİTECEK

Toplam 16,2 kilometrelik birinci etabın temelinin 1 Eylül'de atılmasıyla birlikte saha çalışmalarına başlanacağını ifade eden Genç, projenin ihale sözleşmesine göre raylı sistemin yapım süresinin 4 yıl olarak planlandığı belirtti. Bölgenin topoğrafik yapısının zaman zaman çalışmalarda zorluk oluşturabileceği kaydeden Genç, projenin 4 yıllık hedef doğrultusunda tamamlanması için çalışmaların yoğun şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

"ŞEHRİMİZİN 150 YILLIK ŞEHİR İÇİ ULAŞIM VE TRAFİK SORUNUNU ÇÖZECEK BİR PROJE"

Başkan Genç, raylı sistemin şehrin 150 yıllık şehir içi ulaşım ve trafik sorununu çözecek bir proje olduğunu belirterek, "Büyük bir proje. Şehrimizin 150 yıllık şehir içi ulaşım ve trafik sorununu çözecek bir proje. Çok ciddi bir proje. İki yıldır çok ciddi emek verdik. Sürecini çok yakın takip ettik. Uygulama projelerinin stratejik plana girişi ve onaylanması da yine kıymetli Cumhurbaşkanımızın burada hemşerilerimize bir sözüydü. Biz kendisine arz ettiğimizde bu konuda desteklerini ifade etmişti. İnşallah 1 Eylül saat 14.00'te temelini atıyoruz. Bismillah diyoruz ve saha çalışmalarını başlatıyoruz." dedi.

Trabzon'un 150 yıllık hayali gerçek oluyor! Raylı sistemin temeli 1 Eylül'de atılacak

"METRO BENZERİ BİR RAYLI SİSTEM OLACAK"

Genç, "Çok mükemmel bir proje olacak." ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"Şehir içi trafiğimize hizmet edecek. Şu anda maçlardan sonra bize gelen en çok mesaj, 'Başkanım, raylı sistem ne zaman başlıyor?' şeklinde. Akyazı'dan başlayacak, Akyazı'da Şehir Hastanemize de aynı zamanda hizmet edecek. Bu raylı sistem, aynı zamanda metro benzeri bir raylı sistem. Akyazı'dan Orman Okulu'na kadar hemzemin gelecek, iç yoldan ardından tünele girecek. İstasyonlarla beraber Gülbaharhatun'da, Avni Aker'de istasyonlarla birlikte yer altından metro şeklinde ilerleyecek. Meydandan, Değirmendere vadimizden ve üniversitenin içerisinden geçerek havalimanına ulaşacak."

Trabzon'un 150 yıllık hayali gerçek oluyor! Raylı sistemin temeli 1 Eylül'de atılacak

Başkan Genç, "Şu anda yapım süresi, ihale sözleşmesine göre 4 yıl olarak planlanmış durumda. Ancak bizim topoğrafyamız bazen zorluklar çıkarabiliyor. Biz 4 yıl hedefiyle gayretli bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Trabzon Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSITrabzon

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