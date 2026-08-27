Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor. Türkiye, Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunda 19 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takımla boy gösterecek. Kura çekiminde her takım için 8 rakip belirlenecek. Kurada her takım, 4 torbadan ikişer ekiple eşleşecek. Bu aşamada yer alan takımlar, kendi sahalarında ve deplasmanda dörder olmak üzere 8 maça çıkacak. Devler Ligi'nde ilk maçlar 8-10 Eylül tarihlerinde, final ise 5 Haziran 2027 İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması eşleşmeleri belli oluyor. Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunda lig aşamasının kura çekimi, Monako'da TSİ 19.00'da başladı.

36 TAKIM 4 TORBAYA AYRILDI

Organizasyonda yer alacak 36 takım, katsayı sıralamalarına göre 4 torbaya ayrıldı. Kura çekiminde her takım için 8 rakip belirlenecek. Kurada her takım, 4 torbadan ikişer ekiple eşleşecek. Bu aşamada yer alan takımlar, kendi sahalarında ve deplasmanda dörder olmak üzere 8 maça çıkacak.

Fenerbahçe Futbol Takımı

TEMSİLCİLERİMİZ 3. TORBADA

Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray ile Fenerbahçe, kura çekimine 3. torbadan katılacak.

Lig aşaması kura çekimi öncesinde torbalar şöyle oluştu:

1. Torba: Paris Saint-Germain (Fransa), Bayern Münih (Almanya), Real Madrid (İspanya), Liverpool (İngiltere), Inter (İtalya), Manchester City (İngiltere), Arsenal (İngiltere), Barcelona (İspanya) Atletico Madrid (İspanya)

2. Torba: Borussia Dortmund (Almanya), Roma (İtalya), Sporting (Portekiz), Aston Villa (İngiltere), Porto (Portekiz), Manchester United (İngiltere), Club Brugge (Belçika), Real Betis (İspanya), PSV (Hollanda)

3. Torba: Fenerbahçe (Türkiye), Galatasaray (Türkiye), Feyenoord (Hollanda), Lille (Fransa), Bodo/Glimt (Norveç), Napoli (İtalya), Leipzig (Almanya), Villarreal (İspanya), Shakhtar (Ukrayna)

4. Torba: Slavia Prag (Çekya), Slovan Bratislava (Slovakya), Stuttgart (Almanya), AEK (Yunanistan), LASK (Avusturya), Como (İtalya), Lens (Fransa), Viking (Norveç), Sabah (Azerbaycan)

Galatasaray Futbol Takımı

FİNAL METROPOLİTANO'DA

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu finali, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

MAÇ TARİHLERİ

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri ise şu şekilde:

1. Hafta: 8/10 Eylül

2. Hafta: 13/14 Ekim

3. Hafta: 20/21 Ekim

4. Hafta: 3/4 Kasım

5. Hafta: 24/25 Kasım

6. Hafta: 8/9 Aralık

7. Hafta: 19/20 Ocak 2027

8. Hafta: 27 Ocak 2027

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Şubat 2027

Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027

Çeyrek finaller: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027

Yarı finaller: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027

Final: 5 Haziran 2027 (Madrid)

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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