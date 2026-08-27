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Spor

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor. Türkiye, Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunda 19 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takımla boy gösterecek. Kura çekiminde her takım için 8 rakip belirlenecek. Kurada her takım, 4 torbadan ikişer ekiple eşleşecek. Bu aşamada yer alan takımlar, kendi sahalarında ve deplasmanda dörder olmak üzere 8 maça çıkacak. Devler Ligi'nde ilk maçlar 8-10 Eylül tarihlerinde, final ise 5 Haziran 2027 İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması eşleşmeleri belli oluyor. Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunda lig aşamasının kura çekimi, Monako'da TSİ 19.00'da başladı.

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36 TAKIM 4 TORBAYA AYRILDI

Organizasyonda yer alacak 36 takım, katsayı sıralamalarına göre 4 torbaya ayrıldı. Kura çekiminde her takım için 8 rakip belirlenecek. Kurada her takım, 4 torbadan ikişer ekiple eşleşecek. Bu aşamada yer alan takımlar, kendi sahalarında ve deplasmanda dörder olmak üzere 8 maça çıkacak.

Fenerbahçe Futbol Takımı
Başlık ResmiFenerbahçe Futbol Takımı

TEMSİLCİLERİMİZ 3. TORBADA

Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray ile Fenerbahçe, kura çekimine 3. torbadan katılacak.

Lig aşaması kura çekimi öncesinde torbalar şöyle oluştu:

1. Torba: Paris Saint-Germain (Fransa), Bayern Münih (Almanya), Real Madrid (İspanya), Liverpool (İngiltere), Inter (İtalya), Manchester City (İngiltere), Arsenal (İngiltere), Barcelona (İspanya) Atletico Madrid (İspanya)

2. Torba: Borussia Dortmund (Almanya), Roma (İtalya), Sporting (Portekiz), Aston Villa (İngiltere), Porto (Portekiz), Manchester United (İngiltere), Club Brugge (Belçika), Real Betis (İspanya), PSV (Hollanda)

3. Torba: Fenerbahçe (Türkiye), Galatasaray (Türkiye), Feyenoord (Hollanda), Lille (Fransa), Bodo/Glimt (Norveç), Napoli (İtalya), Leipzig (Almanya), Villarreal (İspanya), Shakhtar (Ukrayna)

4. Torba: Slavia Prag (Çekya), Slovan Bratislava (Slovakya), Stuttgart (Almanya), AEK (Yunanistan), LASK (Avusturya), Como (İtalya), Lens (Fransa), Viking (Norveç), Sabah (Azerbaycan)

Galatasaray Futbol Takımı
Başlık ResmiGalatasaray Futbol Takımı

FİNAL METROPOLİTANO'DA

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu finali, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

MAÇ TARİHLERİ

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri ise şu şekilde:

1. Hafta: 8/10 Eylül

2. Hafta: 13/14 Ekim

3. Hafta: 20/21 Ekim

4. Hafta: 3/4 Kasım

5. Hafta: 24/25 Kasım

6. Hafta: 8/9 Aralık

7. Hafta: 19/20 Ocak 2027

8. Hafta: 27 Ocak 2027

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Şubat 2027

Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027

Çeyrek finaller: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027

Yarı finaller: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027

Final: 5 Haziran 2027 (Madrid)

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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