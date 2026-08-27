Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" ve "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Tüzel Kişi, Kuruluş veya Organizasyonlar" listesinde yer alan 7 kişi ve 4 kuruluşa ilişkin bilgide güncelleme yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete kararları yayımlandı. Buna göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararı doğrultusunda, "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" ve "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Tüzel Kişi, Kuruluş veya Organizasyonlar" listesindeki 7 kişi ve 4 kuruluşa ilişkin bilgi güncellendi.

MAL VARLIKLARININ DONDURULMASI KARARI DEĞİŞTİRİLDİ

Bu şahıs ve kuruluşların tasarrufunda bulunan mal varlıklarının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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O KİŞİ VE KURULUŞLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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