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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Fotoğraf Başlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" ve "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Tüzel Kişi, Kuruluş veya Organizasyonlar" listesinde yer alan 7 kişi ve 4 kuruluşa ilişkin bilgide güncelleme yapıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete kararları yayımlandı. Buna göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararı doğrultusunda, "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" ve "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Tüzel Kişi, Kuruluş veya Organizasyonlar" listesindeki 7 kişi ve 4 kuruluşa ilişkin bilgi güncellendi.

MAL VARLIKLARININ DONDURULMASI KARARI DEĞİŞTİRİLDİ

Bu şahıs ve kuruluşların tasarrufunda bulunan mal varlıklarının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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