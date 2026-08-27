Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Gazze’ye insani yardım girişinde yaşanan kısıtlamalara dikkat çekerek “160 tır yardım malzememiz hâlâ içeri girmeyi bekliyor. Açlık bir cezalandırma yöntemi olarak kullanılıyor” dedi.

Türk Kızılay, Gazze’de yaşanan derin insani krizin etkilerini hafifletmek maksadıyla yürüttüğü geniş kapsamlı yardım faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürüyor.

Aşevi, temiz su dağıtımı ve sağlık desteği sunan kurum, insani yardımların büyük bölümünü iyilik gemileri vasıtasıyla Mısır’ın El-Ariş Limanı’na ulaştırıyor. Limandaki depolara indirilen malzemeler, tırlara yüklenerek sınır kapılarına sevk ediliyor.

Gazze için yola çıkan insani yardımlar kapıda kaldı: 600 tır sözü verildi sadece 100’ü girebiliyor

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‘GIDAYA ERİŞİM ÇOK ZOR’

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, sevkiyat sürecini yerinde incelemek ve ihtiyaçları yerinde tespit etmek amacıyla önce El-Ariş Limanı ve Kızılay depolarını ziyaret etti. Daha sonra Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi ve beraberindeki heyetle Refah Sınır Kapısı’na geçen Yılmaz, bölgedeki duruma ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

Gazze için yola çıkan insani yardımlar kapıda kaldı: 600 tır sözü verildi sadece 100’ü girebiliyor

Bildiğiniz gibi insani yardıma erişimi sağlamak uluslararası insancıl hukuk gereği bir yükümlülük. Ancak ne yazık ki Gazze’de açlık bir cezalandırma yöntemi olarak kullanılmaya devam ediyor. Gıda ve temiz suya erişim çok zor, hijyen şartları oldukça kötü. Ateşkes sonrasında Gazze’ye günlük 600 tır insani yardım girişi sözü verilmişti, fakat yaklaşık 100 tır civarında giriş yapılabiliyor. İyilik gemilerimizle bölgeye sevkini sağladığımız 160 tır yardım malzememiz hâlâ içeri girmeyi bekliyor.

Gazze için yola çıkan insani yardımlar kapıda kaldı: 600 tır sözü verildi sadece 100’ü girebiliyor

UNUTMAYALIM, UNUTTURMAYALIM

Saha faaliyetlerine değinen Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz “Gazze içindeki delegasyonumuz ve ekiplerimiz aracılığıyla yardımlarımızı yerelden temin yoluyla sürdürüyoruz. Aşevimiz günlük 30 bin kişilik yemek, ekiplerimiz 100 ton temiz su dağıtıyor. Psikososyal destek sağlıyor, uzuv kaybı yaşayanlar için protez projesi yürütüyoruz. Dünya genelinde Gazze’ye en çok yardım yapan ülkeyiz ama yardımlar ihtiyacın altında. Bu yüzden Gazze’yi unutmayalım, unutturmayalım” dedi.

Gazze için yola çıkan insani yardımlar kapıda kaldı: 600 tır sözü verildi sadece 100’ü girebiliyor

HASTA DESTEK PROGRAMI BAŞLADI

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Kahire’deki Filistin Kızılayı Hastanesi ile El Nas Hastanesinde tedavi gören Gazzeli hastaları ziyaret etti. Yılmaz, Kahire’deki hastalar için yaklaşık 3,2 milyon TL bütçeli yeni bir hasta destek programı başlatılacağını duyurdu.



| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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