CHP noktayı koydu! Mansur Yavaş'ın kararı belli oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başka bir partiye geçip geçmeyeceği merak konusuydu. Konuya ilişkin CHP’den son dakika açıklaması geldi. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Yavaş’ın CHP’nin siyasi ve kurumsal kimliği içinde siyaset yapmaya karar verdiğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başka bir partiye geçeceği yönündeki iddialara CHP’den cevap geldi. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Yavaş’ın CHP’nin siyasi ve kurumsal kimliği içinde siyaset yapmaya devam edeceğini söyledi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde ayrı ayrı toplandı. Toplantıların ardından basın toplantısı düzenleyen Müslim Sarı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sarı’ya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’deki geleceği ve başka bir partiye geçip geçmeyeceğine ilişkin iddialar da soruldu.

MANSUR YAVAŞ KARARINI VERDİ

Sarı, Yavaş’ın CHP’de kalacağını belirterek, “Mansur Bey, CHP'nin siyasal ve kurumsal kimliğinin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Ondan başka bir açıklama duymadıkça bunu böyle kabul etmek gerekir.” ifadelerini kullandı.

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"ARAMIZDA SORUN YOK"

Yavaş ile görüşmelerinin sürdüğünü belirten Sarı, aralarında herhangi bir sorun bulunmadığını söyledi. Sarı, “Kendisiyle görüşüyoruz, sürekli bir istişare ve iletişim halindeyiz. Aramızda hiçbir sorun ve problem yok.” dedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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