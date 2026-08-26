Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

CHP noktayı koydu! Mansur Yavaş'ın kararı belli oldu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
CHP noktayı koydu! Mansur Yavaş'ın kararı belli oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başka bir partiye geçip geçmeyeceği merak konusuydu. Konuya ilişkin CHP’den son dakika açıklaması geldi. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Yavaş’ın CHP’nin siyasi ve kurumsal kimliği içinde siyaset yapmaya karar verdiğini açıkladı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başka bir partiye geçeceği yönündeki iddialara CHP’den cevap geldi. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Yavaş’ın CHP’nin siyasi ve kurumsal kimliği içinde siyaset yapmaya devam edeceğini söyledi.

ÖNERİLEN HABERLER
CHP’de ihraç depremi! 51 kişi disipline sevk edildi, işte listedeki isimler...
GÜNDEM

CHP’de ihraç depremi! 51 kişi disipline sevk edildi, işte listedeki isimler...

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde ayrı ayrı toplandı. Toplantıların ardından basın toplantısı düzenleyen Müslim Sarı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sarı’ya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’deki geleceği ve başka bir partiye geçip geçmeyeceğine ilişkin iddialar da soruldu.

ÖNERİLEN HABERLER
Mansur Yavaş renk vermiyor! Ne Kılıçdaroğlu’na ne de Özel’e yanaşıyor
GÜNDEM

Mansur Yavaş renk vermiyor! Ne Kılıçdaroğlu’na ne de Özel’e yanaşıyor

MANSUR YAVAŞ KARARINI VERDİ

Sarı, Yavaş’ın CHP’de kalacağını belirterek, “Mansur Bey, CHP'nin siyasal ve kurumsal kimliğinin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Ondan başka bir açıklama duymadıkça bunu böyle kabul etmek gerekir.” ifadelerini kullandı.

CHP noktayı koydu! Mansur Yavaş'ın kararı belli oldu
Başlık ResmiCHP noktayı koydu! Mansur Yavaş'ın kararı belli oldu

"ARAMIZDA SORUN YOK"

Yavaş ile görüşmelerinin sürdüğünü belirten Sarı, aralarında herhangi bir sorun bulunmadığını söyledi. Sarı, “Kendisiyle görüşüyoruz, sürekli bir istişare ve iletişim halindeyiz. Aramızda hiçbir sorun ve problem yok.” dedi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
CHP’DE İHRAÇ DEPREMİ!
CHP’DE İHRAÇ DEPREMİ!
51 kişi disipline sevk edildi, işte listedeki isimler
"FİİLİYATTA DA GÖRMEK İSTİYORUZ"
Bakan Fidan'dan SDG'nin entegrasyonu açıklaması
PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA!
PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA!
'Şeytantepe' belgeseline soruşturma başlatıldı
CHP NOKTAYI KOYDU!
CHP NOKTAYI KOYDU!
Mansur Yavaş'ın kararı belli oldu
ROJİN ZEHİRLENDİ Mİ?
ROJİN ZEHİRLENDİ Mİ?
Ölümcül ilaç iddiasında gerçek başka çıktı
GENÇ FRANSIZ LİSTEDE
GENÇ FRANSIZ LİSTEDE
F.Bahçe'nin sol kanat için hedefi belli oldu
NEPAL'DE ŞİDDETLİ SEL FELAKETİ!
NEPAL'DE ŞİDDETLİ SEL FELAKETİ!
Yüzlerce kişiden haber alınamıyor
ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT!
ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT!
Faizsiz 5 milyon TL! İşte aylık taksit tutarı
17 MİLYAR DOLARLIK DARBE!
17 MİLYAR DOLARLIK DARBE!
Facebook ve Instagram’ın geleceğini değiştirecek
TARİHİ METAFORUN ŞİFRELERİ!
TARİHİ METAFORUN ŞİFRELERİ!
Erdoğan’ın sözündeki asırlık mesaj
PARAŞÜT FACİASI!
PARAŞÜT FACİASI!
Cansız bedenleri saatler sonra bulundu
MERAKLA BEKLENİYORDU
MERAKLA BEKLENİYORDU
Türkiye'den F-35 için yeni hamle!
“SURİYE TÜRKİYE’YE BAĞLANDI”
“SURİYE TÜRKİYE’YE BAĞLANDI”
MHP'li Topsakal’dan dikkat çeken SDG açıklaması
ADALI'DAN TFF'YE ÇIKARMA
ADALI'DAN TFF'YE ÇIKARMA
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edeceğim"
'HAVAYA UÇURACAĞIZ'
'HAVAYA UÇURACAĞIZ'
ABD'li savcıdan Trump'a skandal tehdit!
'TÜRKİYE’DE KRAL OLACAKSIN'
'TÜRKİYE’DE KRAL OLACAKSIN'
Jimmy Durmaz'dan çok konuşulacak Ibrahimovic itirafı
ÇİFTE DEHŞET KAMERADA!
ÇİFTE DEHŞET KAMERADA!
360 bin TL ceza kesildi, ehliyetlerine el konuldu
KUYTUL SOPAYI SIRTINDA KIRMIŞ!
KUYTUL SOPAYI SIRTINDA KIRMIŞ!
Gizli tanık beyanı çarpıcı olayı ortaya çıkardı
İZLEYENLER ŞAŞTI KALDI
İZLEYENLER ŞAŞTI KALDI
400 tonluk kale halatla böyle çekildi
GERÇEK BAŞKA ÇIKTI
GERÇEK BAŞKA ÇIKTI
Yanan ormanlık arazinin imara açıldığı iddiası!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Yemek kartı şirketi Sodexo'dan kritik karar! Yüzlerce kişiyi etkileyecek
Sodexo'dan kritik karar! Yüzlerce kişiyi etkileyecek
Kaydet
Borsada günün kazandıranı belli oldu! Bir sektör resmen uçtu
Borsada günün kazandıranı belli oldu!
Kaydet
Fenerbahçe'nin sol kanat için hedefi belli oldu
Fenerbahçe'nin sol kanat için hedefi belli oldu
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.