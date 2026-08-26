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Ekonomi

Yemek kartı şirketi Sodexo'dan kritik karar! Yüzlerce kişiyi etkileyecek

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Yemek kartı şirketi Sodexo'dan kritik karar! Yüzlerce kişiyi etkileyecek

Fransız yemek şirketi Sodexo, 1000'in üzerinde kişiyi işten çıkarma kararı aldı. Şirket yeniden yapılanma kapsamında 1097 pozisyonu kaldıracağını bildirdi.

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Fransız yemek ve tesis yönetimi şirketi Sodexo, Fransa'da 1000'den fazla kişinin işine son vereceğini duyurdu.

Sodexo'dan yapılan açıklamada, şirketin büyümesini hızlandırmak ve küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla şirketin kurumsal yeniden yapılanmaya gideceği belirtildi.

Yemek kartı şirketi Sodexo'dan kritik karar! Yüzlerce kişiyi etkileyecek
Başlık ResmiYemek kartı şirketi Sodexo'dan kritik karar! Yüzlerce kişiyi etkileyecek

Şirketin bu kapsamda Fransa genelinde istihdam kesintisine gitmeyi planladığı aktarılan açıklamada, operasyonel süreçlerin yeniden düzenlenmesini öngören proje kapsamında ilk etapta, Sodexo'nun Fransa'daki toplam iş gücünün yüzde 4'üne tekabül eden 963 pozisyonun ortadan kaldırılacağı ifade edildi.

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Açıklamada ayrıca, grubun genel merkezini doğrudan ilgilendiren ayrı bir idari yapılandırma projesi kapsamında 134 pozisyonun daha ortadan kaldırılmasının beklendiği, böylece şirketin Fransa operasyonlarında planladığı toplam istihdam kesintisinin 1097'ye ulaşacağı kaydedildi.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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