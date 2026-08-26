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Bakan Fidan'dan SDG'nin entegrasyonu açıklaması: Fiiliyatta da görmek istiyoruz

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Suriye'de terör örgütü YPG/SDG'nin tüm unsurları ile kendisini feshederek Şam'a entegre olmasını değerlendiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kararın pratikte de sahaya yansıması gerektiğinin altını çizerek, tabloyu olumlu karşıladıklarını belirtti. Bakan Fidan, "Biz burada Kürtlerin kimliğinin korunurken, kimlik inkarı olmazken, Suriye'nin de milli bütünlüğünün bozulmaması, egemenlik bütünlüğünün bozulmaması, toprak bütünlüğünün bozulmaması meselesinin de önemli olduğunu altını çiziyoruz. Ve fiiliyatta da bunu görmek istiyoruz. Bunun aleyhine olan konuları Suriye için iyi görmüyoruz" dedi.

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Terör örgütü YPG/SDG'nin kendisini feshederek tüm yapılanmaları ile Şam'a entegre olması Suriye'de yeni bir dönemin kapısını açtı. Kararın ardından Ankara'dan açıklamalar peş peşe geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/SDG'nin kendini feshetmesine ilişkin, "Şam'da yapılan açıklama metni itibariyle olumludur ama pratikte de söylendiği gibi ise ziyadesiyle olumludur" dedi.

Bakan Fidan, Malazgirt Zaferi’nin 955. yıldönümü kutlamalarının ardından Elazığ’a gelerek burada Vali ve il protokolüyle bir araya geldi. Kent hakkında protokolden bilgiler alan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, daha sonra kentin yerel kanalları Kanal 23 ve Kanal Fırat’a açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'dan SDG'nin entegrasyonu açıklaması: Fiiliyatta da görmek istiyoruz
Başlık ResmiBakan Fidan'dan SDG'nin entegrasyonu açıklaması: Fiiliyatta da görmek istiyoruz

"ŞAM'DA YAPILAN AÇIKLAMA METNİ İTİBARİYLE OLUMLUDUR"

Dün itibariyle açıklamanın geldiğini dile getiren Bakan Fidan, "Bizim işimiz tabii profesyonel davranmak, bunların alandaki karşılığını kontrol etmek. Yani ifade edildiği gibi ise tabii ki memnuniyet verici bir olay. Bizim şu anda atmak istediğimiz adımların tamamlayıcı niteliğinde bir olay. Suriye'deki özellikle Kürt-Arap kardeşliğini pekiştirecek olan bir adım ve bütün Suriyelilerin geleceğe güvenle bakacakları ortamın hazırlığına en büyük hizmet eden olaylardan biri olur. Biz burada Kürtlerin kimliğinin korunurken, kimlik inkarı olmazken, Suriye'nin de milli bütünlüğünün bozulmaması, egemenlik bütünlüğünün bozulmaması, toprak bütünlüğünün bozulmaması meselesinin de önemli olduğunu altını çiziyoruz. Ve fiiliyatta da bunu görmek istiyoruz. Bunun aleyhine olan konuları Suriye için iyi görmüyoruz. Kaldı ki bölgedeki biliyorsunuz varlık uzun süre aslında sadece Suriye için değil Türkiye aleyhine yönelikti ama inşallah bu yeni süreçte bütün bu sorunları karşılıklı anlayışla, diyalog yoluyla ve barış yoluyla çözeceğiz." dedi.

Bakan Fidan'dan SDG'nin entegrasyonu açıklaması: Fiiliyatta da görmek istiyoruz
Başlık ResmiBakan Fidan'dan SDG'nin entegrasyonu açıklaması: Fiiliyatta da görmek istiyoruz

"PRATİKTE DE HAYATA GEÇMELİ"

Bakan Fidan, "Çünkü iki gündür bölgeyi dolaşıyoruz karayoluyla, ilçelere gidiyoruz, illere gidiyoruz. Orada da hep gördüm. Aslında bölgesel kalkınma, ilerleme gerçekten herkes kadar bu bölgenin de hakkı. Terörün olmadığı ortamlarda, silahların konuşmadığı ortamlarda kalkınmanın ne kadar hızlı gittiğini, gelişmenin ne kadar iyi olduğunu, bu eşsiz doğanın, buradaki, Doğu ve Güneydoğu'daki eşsiz doğanın ne kadar büyük bir nimet sunduğunu, fırsat bulduğunu da görüyoruz. Bizim Suriye'de, Irak'ta, kendi topraklarımızda, bölgemizin geri kalan kısmında açıkçası barışı, istikrarı, kalkınmayı, dolayısıyla da refahı önceleyen bir vizyonumuz var. Bu vizyonu da inşallah adım adım cumhurbaşkanımızın önderliğinde hayata geçiriyoruz. İnşallah dediğim gibi Şam'da yapılan açıklama metni itibariyle olumludur ama pratikte de söylendiği gibi ise ziyadesiyle olumludur" açıklamasında bulundu.

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Elazığ'ın en son gelmiş olduğu durum, deprem sonrası yaralarını sarılması, konutların bitmesi, teslim edilmesi ve vatandaşların konutlarına yerleşmiş olmasının gerçekten gurur verici bir durum olduğunun altını çizen Bakan Fidan, "Diğer taraftan ekonominin iyiye gidiyor olması, yerel yatırımların artıyor olması da güzel bir haber. Buraya gelmeden önce Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlamalarıyla Cumhurbaşkanımızla Ahlat'taydık. Orada hem kabine toplantısı yapıldı hem Cumhurbaşkanımızın milletimize hitabı oldu. Bu zafer vesilesiyle tabii ki Anadolu'nun aslında bin yıllık tarihinin nasıl Türk, Kürt, Arap bütün bu topraklara sahip olan kardeşlerimizin hep beraber nasıl inşa edildiğini de aslında bir kez daha anmış olduk. Buradaki Türk İslam tarihinin aslında Malazgirt Zaferi ile beraber bir belirginlik kazanması ve bir medeniyet inşasının bu topraklar üzerinde o günden itibaren yapılması gerçekten aslında hepimizin tekrar tekrar hatırlaması, üzerinde düşünmesi ve sahip çıkması gereken hem bir düşünsel hazine hem bir geçmiş miras. Tabii modern zamanlarda uluslararası rekabet ve mücadele bizim topraklarımızdaki varlığımızı daha önemli hale getiriyor. Hem maziyi hatırlamak, ondan ders çıkarmak hem de geleceğe en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Tabii Malazgirt Zaferi kutlamalarında hep bunları düşündük açıkçası. Bugün de Elazığ'da valimizle, milletvekillerimizle konuşurken bu görüşler ışığında bir kez daha aslında Elazığ'ın hem tarihsel rolünü hem bugünkü modern zamanlardaki rolünü gördük. Elazığ’la gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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