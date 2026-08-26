Ukrayna cephesinde sıcak gelişme! Rusya iki yerleşimi ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki savaşta Sumi ve Zaporijya bölgelerinde iki yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini açıkladı. Moskova, birliklerin cephenin farklı yönlerinde ilerleme kaydettiğini duyururken, bölgede çatışmaların sürdüğü bildirildi.

24 Şubat 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı, dördüncü yılına girerken cephe hattında çatışmalar sürüyor. Rusya’nın son olarak Sumi ve Zaporijya bölgelerinde iki yerleşimi ele geçirdiğini açıklaması, savaşın devam eden seyrini yeniden gündeme taşıdı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtildi.

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Açıklamada, "Kuzey ve Doğu askeri kuvvetlerine bağlı birlikler, Sumi bölgesindeki Pisarevka ile Zaporijya bölgesindeki Nejenka yerleşim yerlerini kurtardı." ifadesi yer aldı.

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Bakanlık, dün, Donetsk bölgesinde Annovka yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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