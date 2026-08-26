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Yaşam

Şener Üşümezsoy’den ters köşe Adalar Fayı açıklaması! ‘En büyük hatalardan biri’ dedi, 6.2’lik senaryoyu çürüttü

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Şener Üşümezsoy’den ters köşe Adalar Fayı açıklaması! ‘En büyük hatalardan biri’ dedi, 6.2’lik senaryoyu çürüttü
Fotoğraf Başlığı Şener Üşümezsoy’den ters köşe Adalar Fayı açıklaması! ‘En büyük hatalardan biri’ dedi, 6.2’lik senaryoyu çürüttü

Adalar Fayı’nın aktif değil ‘ölü’ bir fay olduğunu belirten Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “Büyükçekmece'den Tuzla’ya kadar giden ölü fayı kırılmamış fay olarak yorumlamak jeolojinin en büyük hatalarından biridir” dedi. Adalar Fayı’nın haritasının yakın zamanda değişeceğini ifade eden Üşümezsoy ‘6.2 büyüklüğünde deprem olabilir’ tezine ise karşı çıktı. Üşümezsoy, bu yapının aktif bir yanal atımlı fay olmadığının ortaya çıktığını savundu.

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Esma Karayel
ESMA KARAYEL

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Denizi'ndeki sismik hareketlilik sonrasında YouTube kanalından yeni açıklamalar yaptı. Üşümezsoy, deprem uzmanlarının peş peşe uyarılar sıraladığı Adalar Fayı için ‘aktif fay’ değerlendirmesinin yanlış olduğunu belirtti.

"EN BÜYÜK HATALARINDAN BİRİ"

Üşümezsoy “Marmara, Kuzey Marmara'da kırılmamış fay yoktur. Tezgiz tarafından sürülmüştür ama buna karşılık Büyükçekmece'den Yeşilköy'den Tuzla’ya kadar giden fayı, ölü fayı kırılmamış fay olarak yorumlamak aslında jeolojinin en büyük hatalarından biridir. Bu konuda çok net itirazlar MSC'den geldiği halde halen o fay varsayılmaktadır” dedi.

Şener Üşümezsoy’den ters köşe Adalar Fayı açıklaması! ‘En büyük hatalardan biri’ dedi, 6.2’lik senaryoyu çürüttü
Başlık ResmiŞener Üşümezsoy’den ters köşe Adalar Fayı açıklaması! ‘En büyük hatalardan biri’ dedi, 6.2’lik senaryoyu çürüttü
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Marmara'daki fayların tek bir ana fay düzlemi olarak ele alınmasının da yanlış olduğunu belirten Üşümezsoy “30 yıl içinde 7'nin üzerinde üç deprem veya iki tane 7.4'lük deprem olacak denmiştir. 30 yıl boyunca sürekli aynı tez tekrarlanmıştır. Bir makale ne kadar çok yayımlanırsa yayımlansın, eğer değersizse değersizdir” diye konuştu.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy
Başlık ResmiProf. Dr. Şener Üşümezsoy

"60 KİLOMETRE UZAKTA GERÇEKLEŞTİ"

23 Nisan'da Silivri-Kumburgaz açıklarında meydana gelen depremi de değerlendiren Üşümezsoy, depremin Adalar Fayı'ndan yaklaşık 60 kilometre uzakta gerçekleştiğine dikkat çekti. Depremin, 1912 depreminden sonra bölgede stres biriken ve daha önce kırılmayan fayın hareketlenmesi sonucu meydana geldiğini savunan Üşümezsoy, “Tezimizin, ortaya koyduğumuz modelimizin kanıtını 23 Nisan depremi birebir ortaya koymuş ve kanıtlamıştır” dedi.

Şener Üşümezsoy’den ters köşe Adalar Fayı açıklaması! ‘En büyük hatalardan biri’ dedi, 6.2’lik senaryoyu çürüttü
Başlık ResmiŞener Üşümezsoy’den ters köşe Adalar Fayı açıklaması! ‘En büyük hatalardan biri’ dedi, 6.2’lik senaryoyu çürüttü

“ADALAR FAYI'NDAKİ HARİTA DA DEĞİŞECEK”

Adalar Fayı'na ilişkin haritaların da zaman içinde değişebileceğini ifade eden Üşümezsoy şunları söyledi:

Adana'dan Doğu Anadolu Fayı olarak Türkiye'de Dörtyol, Osmaniye, Yumurtalık fay hattını Doğu Anadolu Fayı'nın devamı olarak kabul eden tez, 6 Şubat depremiyle çöpe atılmış ve tüm MTA, AFAD haritalarını değiştirmiştir. Bir gün bu Adalar Fayı'mızdaki harita da değişecektir.

Şener Üşümezsoy’den ters köşe Adalar Fayı açıklaması! ‘En büyük hatalardan biri’ dedi, 6.2’lik senaryoyu çürüttü
Başlık ResmiŞener Üşümezsoy’den ters köşe Adalar Fayı açıklaması! ‘En büyük hatalardan biri’ dedi, 6.2’lik senaryoyu çürüttü

6.2'LİK SENARYOYA KARŞI ÇIKTI

Üşümezsoy “Büyükçekmece-Yeşilköy arasındaki fayın 6.2 büyüklüğünde deprem üretebileceği” yönündeki senaryolara ise karşı çıktı. Üşümezsoy, Namık Aysal'la yaptıkları çalışmalar sonucunda bu yapının aktif bir yanal atımlı fay olmadığının ortaya çıktığını savundu.

Üşümezsoy, “Bunun Avcılar karşısındaki Orta Marmara sırtını kesen yanal atımlı bir fay olmadığı, Adalar Fayı'nın devamı olarak uzanan ölü bir fay olduğu ortaya çıktı” dedi.

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