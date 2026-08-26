İş adamı Muzaffer Beyaz, rüşvet çarkını anlattı: İmamoğlu’na hakkımı helal etmiyorum

Ekrem İmamoğlu ile helalleşme konusunun ailevi işlerle ilgili olduğunu ifade eden Beyaz “Bu helallik diğer ticari faaliyetlerle alakalı değil. Alacaklarım devam etmektedir, hakkımı helal etmiyorum” dedi.

İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 53’ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 69. duruşmasında savunmasına devam edilen tutuksuz müşteki-sanık Muzaffer Beyaz, milyon dolarlık rüşvet çarkını tek tek anlattı.

Beyaz, bu davaya dâhil olmasının sebebinin, ortağı olduğu Bakırköy’deki AVM’nin otopark ruhsatından kaynaklandığını belirterek “Buradaki kapalı otoparkı ücretli yapmaya çalışmıştık. Bunun için Bakırköy Belediyesine başvurduk. Bu başvuru neticesinde bizden 5 milyon avro rüşvet talep edildi. Biz bu talebi kabul etmeyince idari para cezası kesildi. Bununla ilgili yargılandık ve beraat ettik. Haksız para cezası da iptal edildi” dedi.

RÜŞVETE HAK EDİŞ MASKESİ

Beyaz, Ekim 2024’te çalışanı aracılığıyla konuya ilişkin CİMER’e başvurduklarını, bununla ilgili evrakın dosyada yer aldığını söyledi. Beylikdüzü’ndeki bir projeyle ilgili de arsa sahibinin ruhsat aşamasında kendilerinden 20 milyon lira istediğini belirten Beyaz “Arsa sahibi iki adet okul yaptırdı. Bu okulları Adem Soytekin yaptı. Biz de kendimize düşen 10 milyon liralık kısmı adi ortaklığın firmaları olarak kaba inşaatı yaptırdığımız Adem Soytekin’e hak edişlerinin fazlası olarak 7 daire ve 5 dükkân olarak ödedik. Murat Çalık dört daireyi Hasan İmamoğlu’na devretmemizi istedi” diye konuştu.

Hasan İmamoğlu

DÖRT DAİRE DEVREDİLDİ

Ekrem İmamoğlu’nun babası tutuksuz sanık Hasan İmamoğlu’nun avukatının “Hasan İmamoğlu ile ilgili kısımlara siz bizzat şahit oldunuz mu?” sorusu üzerine Beyaz “Bu talep bize önce Adem Soytekin, ondan sonra da Oktay Hamzaoğlu tarafından iletilmiştir” ifadesini kullandı.

Tutuklanmasının ardından Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık’ın “10 milyona karşılık 7 dükkân 5 daire devredildiğini söylüyor ama tapu kayıt sistemine baktığımızda 12 gayrimenkulün devredilmediğini görüyoruz. Bu durumu nasıl açıklarsınız?” sorusunu yönelttiği Beyaz “Hasan İmamoğlu’na direkt 4 daire devredildi. Bir daha bakarız” şeklinde cevap verdi.

Beyaz, aynı projenin iskân aşamasına kendisinden talep edilen 3 milyon dolarlık ödemenin çeklerle Adem Soytekin’in firmasına yapıldığını ifade etti. Bu bedelin rüşvet olduğunu söyleyen Beyaz “Adem’in hak edişi” görüntüsü altında gizlendiğini anlattı.

İş adamı Muzaffer Beyaz, rüşvet çarkını anlattı: İmamoğlu’na hakkımı helal etmiyorum

ZULME UĞRADIM

Muzaffer Beyaz savunmasında, önceki duruşmada Ekrem İmamoğlu ile helalleşme konusunun yanlış anlaşıldığını ifade ederek şunları söyledi:

Beylikdüzü’nde bir arsanın yüzde 85’ini satın aldık. Bu arsanın yüzde 15’lik kısmı da Ekrem İmamoğlu’na aittir. İmamoğlu ile tek ortaklığımız bu arsaydı. Buraya “Terrace Park” isimli bir proje yapma konusunda anlaştık. Ekrem İmamoğlu yüzde 5’lik bir kısmını da maliyetine satın almak istedi. Kendisi o sırada Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu için kabul ettim. Ekrem İmamoğlu ile helalleşmeme yönelik tavrı yanlış anlaşılmıştır.

Bu helallik İmamoğlu’nun çapraz sorgu sırasında sorduğu soruya cevaben çoluk çocuk ailece gelinen ve seyahatlere ilişkin hakkını helal ediyor musun sorusuna insani olarak verdiğim bir cevaptır. Bu helalliğin diğer ticari faaliyetlerle alakası yoktur. Bu projelerde zulme ve zarara uğrayan bir kişi olarak alacaklarım ve şikâyetlerim devam etmektedir. Hakkımı helal etmiyorum.

İş adamı Muzaffer Beyaz, rüşvet çarkını anlattı: İmamoğlu’na hakkımı helal etmiyorum

HARAÇ İŞLERİNDEN YORULMUŞ!

Duruşmada savunma yapan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol tedbiriyle tahliye edilen tutuksuz sanık Ertan Yıldız da Ekrem İmamoğlu ile 4 buçuk yıl birlikte çalıştığını, rahatsız olduğu şeyler olunca İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanlığından istifa ettiğini söyledi. Yıldız, “Fatih Keleş, bir gün bana ‘haraç işleri ile ilgilenmekten yoruldum’ dedi. Benim uğraşmamı istediğini söyledi, ben de reddettim” ifadesini kullandı.

Ertan Yıldız, Cebeci döküm sahasındaki usulsüzlük sebebiyle İSTAÇ’ın zarar ettiğini de ifade ederek “800 milyon dolarlık gelirin en az yarısını İSTAÇ alacaktı. Şirket dört yıllık bir sürede böyle bir gelirden mahrum kaldı” diye konuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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