İşgal altındaki Filistin topraklarında üretilen yasa dışı malların ticaretini yasaklayan Hollanda, Tel Aviv yönetiminin misillemesiyle karşı karşıya kaldı. Uluslararası hukuku hiçe sayan politikalarıyla tepki çeken İsrail, Lahey hükümetinin bu meşru kararına misilleme olarak Kiryat Gat'taki Hollanda temsilcilerinin sınır dışı edeceğini duyurdu.

İsrail, uluslararası toplumun işgal politikalarına dönük haklı kısıtlamalarına ve hukuk çerçevesindeki adımlarına karşı sergilediği agresif tutuma bir yenisini daha ekledi.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan yasa dışı yerleşim birimlerinden gelen ürünlerin ithalatını yasaklama kararı alan Hollanda’yı doğrudan hedef aldı.

KARARI NETANYAHU VERDİ

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kararın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun onayıyla bugün alındığını kaydetti.

'İşgal' bölgelerindeki ürünlere yasak gelince çıldırdılar! İsrail'den Hollanda'ya 7 gün süre

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA UNRWA merkezine baskın! İsrail askerleri binaya bayrak astı

Hollanda'nın İsrail'e karşı aldığı son kararın İsrail işgali altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri'nden gelen İsrail ürünlerinin ticaretini yasaklayan ve önümüzdeki ay yürürlüğe girmesi beklenen yasa olduğunu kaydeden Saar, Kiryat Gat'taki Hollanda temsilcilerinin sınır dışı edilmesi kararının​​​​​​​ Hollanda'nın İsrail Büyükelçisi'ne tebliğ edildiğini duyurdu.

'İşgal' bölgelerindeki ürünlere yasak gelince çıldırdılar! İsrail'den Hollanda'ya 7 gün süre

Saar, Hollanda temsilcilerine bir hafta İsrail'den ayrılmalarının söylendiğini aktararak Tel Aviv yönetiminin kendisine karşı alınan önlemlere karşılık vereceği tehdidinde bulundu.

Hollanda'nın, İsrail'in işgal altındaki topraklarındaki yasa dışı yerleşim birimlerinden gelen ürünlerin ülkeye girişini yasaklayan düzenlemesi 22 Eylül'de yürürlüğe girecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası