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Spor

Yabancı kuralı talebine 3 kulüpten veto

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Yabancı kuralı talebine 3 kulüpten veto

Kulüpler Birliği'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na ilettiği yabancı kuralı talebine Süper Lig'den 3 kulübün karşı çıktığı belirtildi. Süper Lig ekipleri, halihazırda uygulanan 10+4 sisteminin korunmasını ancak mevcut kontenjana 2 yabancı futbolcu için ilave esneklik getirilmesini TFF'den talep etti. Kulüpler Birliği'nde yapılan değerlendirmede öneriye üç kulüpten olumsuz oy çıktığı belirtildi.

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Süper Lig'de sezonun ikinci hafta karşılaşmaları tamamlanırken kulüpler mevcut yabancı kuralı uygulamasında değişiklik yapılması için talepte bulundu.

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KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE ARTI 2 TALEBİ

HT Spor'un haberine göre; Kulüpler Birliği, halihazırda uygulanan 10+4 sisteminin korunmasını ancak mevcut kontenjana 2 yabancı futbolcu için ilave esneklik getirilmesini TFF'den talep etti. Yeni formülün kabul edilmesi halinde kulüplerin yabancı oyuncu planlamasında sezon içerisinde daha geniş hareket alanına sahip olması hedefleniyor.

Yabancı kuralı talebine 3 kulüpten veto
Başlık ResmiYabancı kuralı talebine 3 kulüpten veto

KUPA ÖNCESİNDE 2 İSİM DEĞİŞEBİLECEK

Kulüpler, yabancı oyuncu listelerinde yer alan 2 futbolcuyu kupa karşılaşmaları öncesinde değiştirebilecek ve +2 kapsamında değerlendirilen isimleri kadroya dahil edebilecek. Bu uygulamayla birlikte yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından 10+4 kontenjanının dışında kalan yabancı oyuncular nedeniyle kulüplerin yaşayabileceği sözleşme problemlerinin de önüne geçilmek isteniyor.

3 KULÜP KARŞI ÇIKTI

Kulüpler Birliği'nde yapılan değerlendirmede öneriye üç kulüpten olumsuz oy çıktığı belirtildi. Galatasaray, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor, 10+4 sistemine "+2" esnekliği getirilmesini öngören değişikliğe karşı oy kullandı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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