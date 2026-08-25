Kulüpler Birliği'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na ilettiği yabancı kuralı talebine Süper Lig'den 3 kulübün karşı çıktığı belirtildi. Süper Lig ekipleri, halihazırda uygulanan 10+4 sisteminin korunmasını ancak mevcut kontenjana 2 yabancı futbolcu için ilave esneklik getirilmesini TFF'den talep etti. Kulüpler Birliği'nde yapılan değerlendirmede öneriye üç kulüpten olumsuz oy çıktığı belirtildi.

Süper Lig'de sezonun ikinci hafta karşılaşmaları tamamlanırken kulüpler mevcut yabancı kuralı uygulamasında değişiklik yapılması için talepte bulundu.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE ARTI 2 TALEBİ

HT Spor'un haberine göre; Kulüpler Birliği, halihazırda uygulanan 10+4 sisteminin korunmasını ancak mevcut kontenjana 2 yabancı futbolcu için ilave esneklik getirilmesini TFF'den talep etti. Yeni formülün kabul edilmesi halinde kulüplerin yabancı oyuncu planlamasında sezon içerisinde daha geniş hareket alanına sahip olması hedefleniyor.

Yabancı kuralı talebine 3 kulüpten veto

KUPA ÖNCESİNDE 2 İSİM DEĞİŞEBİLECEK

Kulüpler, yabancı oyuncu listelerinde yer alan 2 futbolcuyu kupa karşılaşmaları öncesinde değiştirebilecek ve +2 kapsamında değerlendirilen isimleri kadroya dahil edebilecek. Bu uygulamayla birlikte yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından 10+4 kontenjanının dışında kalan yabancı oyuncular nedeniyle kulüplerin yaşayabileceği sözleşme problemlerinin de önüne geçilmek isteniyor.

3 KULÜP KARŞI ÇIKTI

Kulüpler Birliği'nde yapılan değerlendirmede öneriye üç kulüpten olumsuz oy çıktığı belirtildi. Galatasaray, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor, 10+4 sistemine "+2" esnekliği getirilmesini öngören değişikliğe karşı oy kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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