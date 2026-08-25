Ferencvaros’un eski yıldızı Gergő Lovrencsics, Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşı öncesi Türkiye Gazetesi’ne konuştu. Macar ekibinin tur için avantajlı olduğunu belirten Lovrencsics, bordo-mavililerin en büyük kozu olarak Mohamed Salah’ı gösterdi. Lovrencsics, “Salah açık ara en büyük tehdit” derken, Ferencvaros’un güçlü yönlerini ve zorlu atmosferi de değerlendirdi.

Bu sezon yıldızlarla dolu iddialı bir kadro kuran Trabzonspor, Ferencvaros deplasmanında zafere kilitlendi. İlk maçtaki 1-0’lık mağlubiyeti düşünmeden tam konsantre maça hazırlanan Fatih Tekke ve öğrencileri, Macar ekibini eleyerek taraftarını kupa yolunda umutlandırmayı hedefledi. Ferencváros’un eski milli yıldızı Gergő Lovrencsics, Türkiye Gazetesi’nin sorularını cevapladı. Lovrencsics, karşılaşmayla ilgili önemli detaylar vererek tur şansı daha yüksek olan tarafı da açıkladı.

Gergő Lovrencsics

“ÇOK İYİ FORM YAKALADI”

Macar ekibinin yeni sezondaki performansına değinen Gergő Lovrencsics, “Ferencváros, bence son zamanlarda gerçekten çok iyi bir form yakaladı. Birçok önemli maçta iyi performans sergilediler. Avrupa serüvenleri de hem fiziksel hem de zihinsel olarak iyi durumda olduklarını gösteriyor. Genel olarak, Ferencváros'un özgüveni ve takım birliği şu anda en güçlü yanları arasında diyebilirim. Bu istikrarı koruyabilirlerse hem yurt içinde hem de Avrupa maçlarında rekabetçi olma şansları oldukça yüksek.” dedi.

ÖZEL │ Ferencvaros’un eski yıldızından Trabzonspor itirafı: Açık ara en büyük tehdit...

“BÜYÜK BİR DİSİPLİN SERGİLEDİ”

Geçen hafta Trabzon’da oynanan ilk maça vurgu yapan eski futbolcu, “Ferencváros, o maçta büyük bir karakter ve disiplin sergiledi. Trabzonspor gibi güçlü bir takımı 1-0 yenmek çok olumlu bir sonuç; özellikle de oyuncular maç boyunca konsantrasyonlarını kaybetmediler ve iyi bir savunma sergilediler. Gösterdikleri performans, takımın iyi durumda olduğunu ve yüksek kaliteli rakiplerle rekabet edebilecek özgüvene sahip olduğunu ortaya koydu. En önemlisi, oyuncular birbirleri için mücadele ettiler ve güçlü bir takım ruhu sergilediler; bu da önümüzdeki maçlar için her zaman iyi bir işarettir."

ÖZEL │ Ferencvaros’un eski yıldızından Trabzonspor itirafı: Açık ara en büyük tehdit...

“ZORLU BİR ATMOSFER OLACAK”

Temsilcimizi Perşembe günü bekleyen muhtemel atmosferden bahseden Lovrencsics, şöyle devam etti:

Trabzonspor'u Macaristan'da çok yoğun bir atmosfer bekliyor. Groupama Arena'nın tıklım tıklım dolu olmasını bekliyorum ve Ferencváros taraftarları, böylesine önemli bir Avrupa maçı için kesinlikle inanılmaz bir atmosfer oluşturacaklar. İlk dakikadan itibaren sürekli destek, tezahürat ve büyük bir coşku bekliyorum. Bence bu Trabzonspor için büyük bir zorluk olacak çünkü Ferencváros taraftarları rakip takım üzerinde büyük bir baskı kurabilir. Aynı zamanda, bunlar futbolu özel kılan türden maçlar ve stadyumdaki atmosferin unutulmaz olacağından eminim.

ÖZEL │ Ferencvaros’un eski yıldızından Trabzonspor itirafı: Açık ara en büyük tehdit...

“EN ÖNEMLİ SİLAHI TAKIM OYUNU”

37 yaşındaki eski yıldız, Ferencváros’un tehlikeli yönlerine dikkat çekerek temsilcimize uyarılarda bulundu.

Lovrencsics, “Ferencváros'un en güçlü yönleri savunma organizasyonu, disiplini ve takım ruhudur. Trabzon'da aldıkları 1-0'lık galibiyette bunu çok iyi gösterdiler; sahada kompakt bir oyun sergileyerek Trabzonspor'un net pozisyonlar oluşturmasına izin vermediler. Bireysel oyuncular açısından, ilk maçta galibiyet golünü atan Kristoffer Zachariassen'in yanı sıra, hızları ve hareketlilikleriyle rakip savunmaya sorun oluşturabilen Callum O'Dowda ve Lenny Joseph'i kesinlikle belirtmeliyim. Bence Ferencváros'un orta sahası da çok önemli olacak çünkü oyun temposunu kontrol etmeleri ve Trabzonspor'un baskı kurmasını engellemeleri gerekecek. Genel olarak, Ferencváros'un en büyük silahının tek bir bireye güvenmek yerine takım olarak oynamaları olduğunu düşünüyorum.” sözlerini sarf etti.

Mohamed Salah

“SALAH, AÇIK ARA EN BÜYÜK TEHDİT”

Bordo-mavili temsilcimizin güçlü yönlerine değinen Gergő Lovrencsics, şunları söyledi:

Trabzonspor'un çok güçlü ve deneyimli bir kadrosu var. Bu seviyede fark oluşturabilecek birçok oyuncusu bulunuyor. Mohamed Salah'ın etkisi şimdiden açıkça görülüyor. Salah, Başakşehir'e karşı ilk lig maçında iki gol attı ve 2-1'lik galibiyetin kilit oyuncusu oldu. Bana göre Salah, açık ara en büyük tehdit. Hızı, hareketliliği ve bitiriciliği her an sorun çıkarabilir. Ayrıca, hücum bölgesinde tehlikeli olabilecek Ernest Muçi ve Paul Onuachu'yu da yakından takip etmenizi öneririm. Genel olarak, özellikle Salah'ın bu formda olmasıyla Trabzonspor'un rövanş maçında çok daha agresif ve kendinden emin bir oyun ortaya koymasını bekliyorum.

“TRABZONSPOR’U HAFİFE ALMAMAK GEREKİR”

İlk maçtaki skoru da göz önüne alarak tura daha yakın olan takımı açıklayan eski yıldız, son olarak şöyle konuştu:

“Ferencváros, maça biraz favori olarak çıkmalı. İlk maçtan 1-0'lık avantajla çıkan ekip, şimdi kendi taraftarlarının önünde ve kendi sahasında oynayacak. Ancak özellikle ligde aldıkları 2-1'lik galibiyet ve Salah'ın iki golünden sonra Trabzonspor'u hafife almamak gerekir. Çok çekişmeli ve yoğun bir maç bekliyorum ancak bir takım seçmem gerekirse, Ferencváros'a üstünlük verirdim.”

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