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Yaşam

Adana’da kaybolmuştu... 15 yaşındaki Selin Uçak'tan beklenen haber geldi

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Adana’da kaybolmuştu... 15 yaşındaki Selin Uçak'tan beklenen haber geldi

Adana’ya babasını ziyaret etmek için geldikten sonra kendisinden 5 gün boyunca haber alınamayan 15 yaşındaki Selin Uçak, polis ekiplerinin çalışması sonucu annesiyle yaşadığı Mersin’de bulundu. Genç kız, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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Edinilen bilgilere göre Selin Uçak, babası Türker Uçak'ı görmek için Mersin'den Adana'ya geldi. Seyhan ilçesinde bulunan Merkez Park'a giden 15 yaşındaki kız, bir süre sonra ortadan kayboldu. Selin'e ulaşamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek kayıp ihbarında bulundu.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İhbarın ardından polis ekipleri, genç kızın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, Selin'in bulunabileceği değerlendirilen bölgelerde araştırmalarını sürdürürken, güvenlik kamerası görüntülerinin de incelendiği öğrenildi.

Adana’da kaybolmuştu... 15 yaşındaki Selin Uçak'tan beklenen haber geldi
Başlık ResmiAdana’da kaybolmuştu... 15 yaşındaki Selin Uçak'tan beklenen haber geldi
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BABASI GÖRENLERE SESLENDİ

Kızının kaybolmasının ardından endişeli bekleyişini sürdüren baba Türker Uçak, Selin'in kaybolduğu sırada üzerinde beyaz tişört ve lacivert pantolon bulunduğunu belirtti. Uçak, kızını gören veya nerede olduğunu bilen kişilerin vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine ya da yetkililere bilgi vermesini istedi.

SELİN UÇAK BULUNDU

Polis ekiplerinin 15 yaşındaki Selin Uçak'ı bulmak için başlattığı arama çalışmalarından beklenen haber geldi. Uçak, 5 gün sonra Mersin’de bulundu.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda ulaşılan Selin, işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Buradaki yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından genç kız ailesine teslim edildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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