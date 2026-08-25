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Ekonomi

Faizde 6 ay sonra bir ilk! Dolar nasıl etkilenecek?

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Faizde 6 ay sonra bir ilk! Dolar nasıl etkilenecek?

TCMB’nin haftalık repo ihalelerine geçmesinin ardından gecelik TL faizi %36,94’e geriledi ve mart başından bu yana ilk defa %37 olan politika faizi ile yakınlaştı. Ekonomistler “Faiz indirilse bile sıkı para politikasının devam ettiğini, reel faizin gayet yüksek olduğunu ve kurda kontrolsüz bir hareket beklemediklerini” aktarıyor. 25 Ağustos işlemlerinde 48,09 TL’den fiyatlanan dolarda ise stabil görünüm devam ediyor.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Merkez Bankasının haftalık repo ihalelerine başlamasının ardından gecelik faizde (TLREF) mart başından bu yana en sert geri çekilme gözlemlendi. Cuma günü %39,86 olan gecelik faiz, dün %36,94’e geriledi. Böylece fonlama maliyeti %37 olan politika faizi ile yakınlaştı.

TCMB; Orta Doğu’daki kriz, petrolde yükseliş ve enflasyonist baskılar karşısında TL’yi de desteklemek için fonlama oranını mart başından bu yana faiz koridorunun üst bandından (%40’tan) gerçekleştiriyordu. Böylece yaklaşık 6 ay sonra belirgin bir düşüş gerçekleşti.

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KARAHAN, SİNYALİ VERMİŞTİ

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 3. Enflasyon Raporu sunumunda yaptığı açıklamada politika faizine dönüş sinyali vermişti. Karahan, "Biz bu üst bant kullanımını bir risk ortamında daha çok yapıyoruz. Çok uzun sürecek olduğu zamanda da bir normalleşmeye gidiyoruz. Çünkü çok uzun süre politika faiziyle fonlama faizinin birbirinden bu kadar ayrı kalması hem iletişim açısından doğru değil hem de para politikası uygulaması olarak doğru değil” açıklamasında bulunmuştu.

Faizde 6 ay sonra bir ilk! Dolar nasıl etkilenecek?
Başlık ResmiFaizde 6 ay sonra bir ilk! Dolar nasıl etkilenecek?

TALEPTEKİ YAVAŞLAMA ETKİLİ

Karahan, otomobil ve beyaz eşya gibi ürünlere olan talebin soğuduğunu, kartla yapılan harcamaların ilk çeyrekte yavaşladığını, ekonomik aktiviteye yönelik beklentilerde de yavaşlamayı gördüklerini aktardı.

Ekonomistler, TCMB’nin verdiği bu mesajların ardından politika faizine dönüş hamlesinin tutarlı olduğunu belirterek, eylül toplantısında herhangi bir indirim beklemediklerini aktarıyor.

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DOLAR BEKLENTİLERİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, “Faizin inmesi mevduat ve kredi faizlerine yansıyacak bir durum. Türk lirasının getirisinin bir miktar daha azalması, kurda belki geçtiğimiz 6-7 aya göre hareketi hızlandırabilir ama bu yönetilebilir bir hareket olacak. Çok kontrolsüz veya çok yüksek bir artış beklememek lazım” değerlendirmesinde bulundu.

Faizde 6 ay sonra bir ilk! Dolar nasıl etkilenecek?
Başlık ResmiFaizde 6 ay sonra bir ilk! Dolar nasıl etkilenecek?

SIKI POLİTİKA SÜRÜYOR

TL tarafında ciddi bir değer kaybı beklentisinde olmadığını belirten BBVA Küresel Piyasalar Strateji Direktörü Tufan Cömert ise “Merkez Bankası’nın ana stratejisinin değişmediğini düşünüyorum. Faiz indirilse bile hâlâ sıkı para politikası uygulanmaya devam ediyor ve reel faiz gayet yüksek. Yerli ve yabancı yatırımcıların dövize yönelmesini gerektirecek bir ortam oluşacağını düşünmüyorum” görüşünü dile getirdi.

25 AĞUSTOS 2026 DOLAR

Bu arada gecelik faizdeki gerilemenin ardından dolarda stabil hareketin devam ettiği görülüyor. Cuma günü 48,00 TL’den kapanan dolar, 25 Ağustos işlemlerinde 48,09 TL’den fiyatlanıyor.

Öte yandan iki yıllık tahvil faizi de %40 sınırına gerilerken, Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 220’ye yakın yatay görünümünü koruyor.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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