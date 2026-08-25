Antalya'da 10 milyar liralık hazine arazisi vurgunu! "Kusursuz yanık bir yer olursa ayarla bana"

Antalya'nın Kemer ilçesinde Hazineye ait yaklaşık 10 milyar TL değerindeki 80 taşınmazın usulsüz şekilde belirli kişilere aktarıldığının tespiti üzerine harekete geçildi. Antalya merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 27 kişi yakalandı. Şüphelilerin ortaya çıkan mesajlaşmalarında, "Kusursuz yanık bir yer olursa ayarla bana." ifadeleri dikkat çekti. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyona ilişkin net mesaj vererek, "Hazine taşınmazları üzerinden haksız kazanç sağlayan veya buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir." dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamu kaynaklarının korunması ve kamu gücünün kişisel çıkarlar doğrultusunda kullanılmasına izin verilmeyeceğini belirterek Antalya merkezli yürütülen geniş çaplı soruşturmanın detaylarını açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamu kaynaklarının korunması, milletimizin hakkının gözetilmesi ve kamu gücünün hiçbir şekilde şahsi menfaat aracı hâline getirilmemesi konusundaki kararlılığımızı özellikle vurgulamak istiyorum. Bugün kamuoyuyla paylaştığımız operasyonlar arasında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada ortaya çıkarılan tablo son derece dikkat çekicidir." ifadelerine yer verdi.

10 MİLYAR LİRALIK KAMU ZARARI MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın odağında, Antalya’nın Kemer ilçesindeki Hazineye ait kıymetli taşınmazların mevzuata aykırı şekilde devredilmesi yer alıyor. Yasal hak sahipliği, fiilî kullanım ve satış şartları taşımamasına rağmen belirli kişi ve çevrelere aktarıldığı tespit edilen 80 Hazine taşınmazı yakın incelemeye alındı. Yapılan ilk tespitlere göre, söz konusu gayrimenkullerin güncel piyasa değerinin yaklaşık 10 milyar TL olduğu ve bu yöntemle kamunun devasa boyutta zarara uğratıldığı belirlendi.

Antalya Kemer

KAMU GÖREVLİLERİ VE MUHTARLAR GÖZALTINDA

Usulsüz devir işlemleri ve haksız ekonomik kazanç iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada, aralarında kamu görevlilerinin de yer aldığı geniş bir şüpheli ağı hedef alındı. Soruşturma kapsamında Milli Emlak personeli, Tapu Müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarları ile sivil vatandaşlardan oluşan toplam 27 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

7 İLDE 21 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Suç organizasyonunun deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında güvenlik güçleri çok sayıda adrese baskın düzenledi. Antalya'nın Kemer, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinin yanı sıra Adana, Burdur, Isparta ve Nevşehir illerinde tespit edilen toplam 21 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

"DEVLETİN MALI MİLLETİMİZİN ORTAK HAKKIDIR"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamu imkanlarını kişisel ikbal için kullananlara karşı hukuk mücadelesinin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Bakan Gürlek, "Devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, Hazine taşınmazları üzerinden haksız kazanç sağlayan veya buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir." diyerek sürecin takipçisi olunacağını belirtti.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ OLARAK SÜRDÜRÜLÜYOR

Adli makamlar, usulsüzlüklerle elde edilen rantın ulaştığı nihai adresleri belirlemek için incelemelerini derinleştiriyor. Soruşturmanın sadece gözaltındaki isimlerle sınırlı kalmayacağı, suç yapılanmasının tüm boyutlarının ve elde edilen haksız ekonomik değerin nihai olarak kimlere aktarıldığının ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle devam ettiği bildirildi.

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında, MASAK ve banka verileri, HTS ve baz kayıtları, tapu hareketleri, Bakanlık müfettişliği ve ön inceleme raporları, bilirkişi raporları, taşınmaz satış dosyaları, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile CMK'nin 135. maddesi kapsamında elde edilen iletişim kayıtları birlikte değerlendirildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda, olayların münferit idarî hata veya birbirinden bağımsız usulsüzlüklerden ibaret olmadığı, kamu görevlileri ile taşınmazlardan yararlanan kişiler arasında süreklilik gösteren işlem, iletişim, para ve taşınmaz ilişkilerinin bulunduğu ve eylemlerin örgütsel bir yapı içerisinde gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendirildi.

Mevcut delillere göre yapılanmanın Gökhan Kaya'nın sevk ve koordinasyonunda hareket ettiği, Milli Emlak personelinin taşınmazların tespiti, kullanıcı ve hak sahiplerinin belirlenmesi, satış dosyalarının hazırlanması, satışa engel durumların değerlendirilmesi ve tescil süreçlerinde, sivil ayağın ise uygun kişilerin belirlenmesi, taşınmazların edinilmesi, aile veya bağlantılı kişiler arasında devredilmesi ve elde edilen ekonomik menfaatin ilgili çevrede tutulması aşamalarında rol aldığı yönünde bulgular elde edildi.

Antalya Kemer

İLETİŞİM KAYITLARINDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜŞMELER

İletişim kayıtlarında soruşturmanın temel iddialarını destekleyen görüşmeler tespit edildi. Şüpheli Gökhan Kaya'nın tarımsal indirimli satış işlemlerine ilişkin bir görüşmesinde, “Vatandaşın tespitini yapmadan beyana göre hareket ediyorduk… Ben bakmıyordum, tespit etmiyordum…” şeklinde beyanda bulunduğu tespit edildi. Söz konusu görüşme, satış işlemleri açısından belirleyici olan fiilî kullanım ve hak sahipliği şartlarının gerektiği şekilde araştırılmadan işlem yapıldığı yönündeki soruşturma bulguları kapsamında değerlendiriliyor.

Gökhan Kaya'nın başka bir kişiyle yaptığı görüşmede kendisine, “Kusursuz yanık bir yer olursa ayarla bana.” şeklinde talepte bulunulması üzerine, “Ayarlarım… Bir şey denk gelirse alırız sana.” şeklinde karşılık verdiği, devamında Milli Emlak personeli Yunus Fesli'nin Ovacık'ta yaklaşık 700 metrekare büyüklüğündeki bir taşınmazı 15 bin TL'ye aldığını örnek olarak anlattığı tespit edildi.

Başka görüşmelerde ise karşılıklı şu ifadeler kullanıldı:

“Emaneti sende, sen takip edersin”

“Ben takip ediyorum abi, sıkıntı yok”

“Getirmiş mi emaneti?”

“Getirdiyse gelim”

MASAK ve tapu incelemelerinde de usulsüz satış işlemlerinde rol aldığı değerlendirilen kamu görevlileri ile taşınmazlardan yararlanan kişiler arasında doğrudan para transferleri, yüksek tutarlı nakit hareketleri, taşınmaz devirleri ve uzun süreli yoğun iletişim ilişkileri tespit edildi.

Antalya Kemer

80 HAZİNE TAŞINMAZI YAKIN İNCELEMEYE ALINDI

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde 80 Hazine taşınmazı yakın incelemeye alındı. Söz konusu taşınmazların bulundukları bölgelerdeki güncel piyasa değerleri dikkate alındığında, inceleme konusu taşınmazların ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar TL seviyesine ulaştığı değerlendirildi.

Kesin kamu zararı, taşınmazların satış tarihlerindeki hukuki durumları, gerçek piyasa değerleri ve Hazine tarafından tahsil edilen bedeller dikkate alınarak yürütülen bilirkişi incelemesinin ardından belirlenecek.

Soruşturma konusu mal varlığı değerlerinin el değiştirmesinin önlenmesi amacıyla bağlantılı banka hesapları, taşınmazlar ve diğer mal varlığı değerleri yönünden koruma ve el koyma tedbirleri değerlendirmeye alındı. Ayrıca bir kısım Hazine taşınmazı hakkında satış iptali ve devir önleme kayıtları oluşturuldu, açılan tapu iptal ve tescil davalarında ihtiyati tedbirler uygulandı.

27 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI İŞLEMİ

Soruşturma kapsamında, Milli Emlak personeli, Tapu Müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarları ile sivil yararlanıcılardan oluşan toplam 27 şüpheli belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler:

1. Gökhan KAYA – Kemer Milli Emlak Uzmanı,

2. Mehmet Emin YARIKKAŞ – Kemer Milli Emlak Uzmanı,

3. Savaş YÜKSEL – Kemer Milli Emlak Müdür Yardımcısı Vekili,

4. Evren Gökçe KAYABAŞ – Aspendos Milli Emlak Müdürü,

5. Yunus FESLİ – Kemer Milli Emlak Uzmanı,

6. Hasan AKTAŞ – Milli Emlak Uzmanı,

7. Ahmet KOÇLUK – Kemer İlçe Tapu Müdürü,

8. Arif NAMDAR – eski mahalle muhtarı,

9. Mustafa BARIŞ – mahalle muhtarı,

10. Hasan Ferhat GÜNDOĞMUŞ,

11. Halil Gürcan TUNALI,

12. Erdem ATEŞYAK,

13. Fazıl NAMDAR,

14. Cemil BEYREK,

15. Kadir SAK,

16. Kristina SAK,

17. Havva KOÇLUK YILDIZ,

18. Fatih BEYREK,

19. Esen NAMDAR,

20. Cemile AKTAN,

21. Hatice BEYREK,

22. Asiye NAMDAR,

23. Şerafettin ADALETLİ,

24. Sedat AKAN,

25. Ganna AKAN,

26. Anna FESLİ,

27. Burcu DEMİRTAŞ.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ | Kemer Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİKemer

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