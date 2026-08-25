Ehliyet almak isteyenleri uzun ve kapsamlı bir eğitim süreci beklerken, artan yakıt ve araç giderleri kurs ücretlerine de yansıyor. Güncel ödemelerle birlikte sınavlardan kalmayan bir adayın ehliyet sahibi olmasının toplam maliyeti 35-36 bin lirayı buluyor.

Artan ehliyet masrafları günden güne yükselirken, ehliyet almak isteyenleri uzun ve masraflı bir süreç bekliyor. Sürücü kurslarının artan giderleri kurs ücretlerine yansırken, ehliyet sahibi olmanın toplam maliyeti de yükseliyor. Peki, 2026 yılında ehliyet almanın maliyeti ne kadar?

Sektörde yaklaşık 4 yıldır eğitmenlik yapan Selin Şimşek, ehliyet sahibi olmak isteyen adayları bekleyen eğitim süreci ve güncel masraflar hakkında açıklamalarda bulundu.

Özellikle gençlerin ve öğrencilerin kurs ücretlerini yüksek bulduğunu ifade eden Şimşek, bu durumun verilen kapsamlı eğitim ve artan maliyetlerinden kaynaklandığını vurguladı.

UZUN VE KAPSAMLI BİR EĞİTİM SÜRECİ VAR

Eğitim sürecinin sanılanın aksine uzun bir zamana yayıldığını belirten Şimşek, "Ücretler ilk bakışta öğrenciler için biraz pahalı görünebilir. Ancak adaylar 2,5-3 aylık bir süreçte tam teşekküllü bir eğitim alıyor. 34 saatlik teorik eğitimin ardından sınav aşamasına geçiliyor ve sonrasında 16 saatlik direksiyon eğitimi veriliyor. Eğitimin eksiksiz verilmesi ve sürecin uzunluğu maliyetlere yansıyor" dedi.

YAKIT FİYATLARI YERİNDE DURMUYOR

Maliyet artışlarının en büyük nedenlerinden birinin akaryakıt zamları ve araç giderleri olduğunu dile getiren Selin Şimşek, "Yakıt fiyatları hiçbir şekilde yerinde durmuyor. Araç bakımları ve benzin giderleri artış gösterdikçe, maalesef bu durum kurs ücretlerine de yüksek miktarda bir zam olarak yansıyor" ifadelerini kullandı.

Ehliyet almak zorlaşıyor! Maliyeti 35 bin lirayı aştı

EHLİYETİN TOPLAM MALİYETİ TEK SEFERDE 36 BİN LİRAYI BULUYOR

Adayların ödemesi gereken güncel tutarları tek tek sıralayan Şimşek, harç ve sınav ücretlerindeki tabloyu şu sözlerle aktardı:

"Şu an için kurs ücreti 23 bin 500 lira civarında. Bunun yanı sıra bin 250 lira teorik sınav ücreti ve 2 bin lira direksiyon sınav ücreti bulunuyor.Sınavları geçen adayların en son devlete ödediği 8 bin 869 liralık bir devlet harcı mevcut. Yani aday hiçbir sınavdan kalmazsa ehliyet almak toplamda 35-36 bin liraya mal oluyor." diye belirtti.

Ehliyet almak zorlaşıyor! Maliyeti 35 bin lirayı aştı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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