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Yaşam

Nişanlısından ayrıldı, gelin olmadan 'düğün' yaptı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde Ali Akın isimli bir kişi, düğünden kısa süre önce nişanlısıyla ayrılınca düğün salonunun rezervasyonunu iptal edemedi. Bunu fırsata çeviren Akın gelinsiz 'düğün'de akrabaları ve arkadaşlarıyla eğlence düzenledi.

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde evlilik hazırlığında olan Almanya'da ikamet eden gurbetçi Ali Akın (37), nikaha bir gün kala evlenmekten vazgeçti. Düğün salonu sözleşmesini iptal edemeyen Akın, gelinsiz kalan düğünü yakınları ve arkadaşlarıyla beraber yaptı.

Nişanlısından ayrıldı, gelin olmadan düğün yaptı
Başlık ResmiNişanlısından ayrıldı, gelin olmadan düğün yaptı

Alınan bilgiye göre, Almanya'da ikamet eden Ali Akın bir süre önce tanıştığı kız arkadaşıyla evlenme kararı aldı. Yaklaşık bir sene önce düğün için salon kiralayan çift, yaşanan anlaşmazlıkların sonrasında organizasyonu iptal etti. Bir süre sonra tekrar evlenme kararı alan çift, bu defa da nikah tarihine bir gün kala ayrıldı. Düğün tarihinin çok yakın olması sebebiyle salon rezervasyonunu iptal edemeyen Akın, yaşanan ayrılığa karşın organizasyonu bütünüyle iptal etmek yerine farklı bir karara imza attı. Akın, akrabaları ve yakın arkadaşlarını düğün salonuna çağırarak gelinsiz bir düğün yaptı.

Ali Akın
Başlık ResmiAli Akın

DAMAT VE DAVETLİLER DOYASIYA EĞLENDİ

Davetlileri salonun girişinde karşılayan Akın, gece süresince yakınlarıyla beraber müzik eşliğinde eğlendi. Ortaya ise gelinin olmadığı, damadın ve davetlilerin doyasıya eğlendiği şaşırtan görüntüler çıktı. Yurt dışında ikamet ettiği için aile üyelerinin bir araya gelmesinin her zaman kolay olmadığını söyleyen Akın, yaşanan ayrılığın bir bakıma ailesi ve yakınlarıyla bir araya gelmesine vesile olduğunu belirtti.

BAKMADAN GEÇME
Düğün hazırlığı için gitmişti, evine gelinlikle değil kefenle döndü... Birsen
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Düğün hazırlığı için gitmişti, evine gelinlikle değil kefenle döndü... Birsen'in yürek yakan hikayesi
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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