Üniversite öğrencilerinin 2026-2027 eğitim öğretim dönemine ilişkin barınma ve maddi destek araştırmaları hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yeni eğitim dönemi için KYK yurt başvurularının takvimi açıklandı. Yurt başvurularının başlamasıyla birlikte gözler bu kez ''KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman başlayacak 2026-2027?'' sorusuna çevrildi.

Öğrenciler bir yandan e-Devlet üzerinden KYK yurt başvurularını gerçekleştirirken diğer yandan "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?", "KYK kredi başvurusu ne zaman yapılacak?" sorularına cevap arıyor. İşte detaylar...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeni dönem burs ve kredi başvurularının hangi tarihlerde alınacağına ilişkin resmi takvim paylaşıldığında öğrenciler başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

2025-2026 eğitim öğretim döneminde KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 13 Ekim 2025 tarihinde başlamıştı. Geçen yıl öğrenciler başvurularını 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilmişti. Bu seneki KYK burs ve kredi başvuruları için de benzer tarihler öngörülüyor.

KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman başlayacak 2026-2027? Yurt başvuruları başladı!

KYK BURSU KİMLERE VERİLİYOR?

•⁠ ⁠Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri

•⁠ ⁠Gazinin kendisi veya bekar çocukları

•⁠ ⁠Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler

•⁠ ⁠Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi

•⁠ ⁠Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar

•⁠ ⁠Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar

•⁠ ⁠Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular

•⁠ ⁠Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler



HEM BURS HEM DE KREDİ AYNI ANDA ALINABİLİR Mİ?

Mevzuata göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.

KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman başlayacak 2026-2027? Yurt başvuruları başladı!

KYK KREDİSİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

•⁠ ⁠Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma

•⁠ ⁠Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

•⁠ ⁠Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme

•⁠ ⁠Öğretim kurumunun kapatılması

•⁠ ⁠Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alınması

•⁠ ⁠Öğrencinin kesin hükümle mahkûm olması

•⁠ ⁠Öğrencinin hesabına yatırılan krediyi altı ay içerisinde çekmemesi

•⁠ ⁠Öğrencinin gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunması

•⁠ ⁠Vatandaşlıktan çıkma/çıkarılma

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

•⁠ ⁠Başarısız olma

•⁠ ⁠Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma

•⁠ ⁠Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

•⁠ ⁠Öğretim kurumunun kapatılması

•⁠ ⁠Bakanlığımız yurtlarından “yurttan çıkarma cezası” alma

•⁠ ⁠Öğrencinin kesin hükümle mahkûm olması

•⁠ ⁠Öncelikli öğrenciler hariç, öğrencinin yurt içinde yükseköğrenim görmekteyken yurt dışında bir yükseköğretim programına kaydolması

•⁠ ⁠Hesaba aktarılan bursun altı ay içerisinde çekilmemesi

•⁠ ⁠Öğrencinin gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunması

•⁠ ⁠Vatandaşlıktan çıkma/çıkarılma



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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