İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2026-2027 akademik yılı yükseköğrenim yurt başvuruları başladı. Yurt başvuru süreci ardınan gözler burs başvuru tarihlerine çevrildi. "Genç Üniversiteli Sosyal Desteği" için başvurular her yıl belirlenen takvim doğrultusunda alınıyor. Peki, İBB burs başvuruları ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu? İşte İBB burs başvurularında son durum...

İBB’nin üniversiteli öğrencilere verdiği ‘Genç Üniversiteli Sosyal Desteğine” başvuru süreci yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde gündeme geldi. Bu kapsamda "Genç Üniversiteli Sosyal Desteği" projesiyle, kendisi veya ailesi İstanbul'da ikamet eden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden öğrencilerin ve ailelerinin muhtaçlık durumu değerlendirilerek nakdi destekte bulunuluyor.

İBB burs başvuruları ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu?

İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

"Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" başvuruları geçtiğimiz yıl 23 Eylül tarihinde başlamıştı. Önceki yıllar kaynak alındığında İBB burs başvurularının eylül ayının son haftasında başlaması bekleniyor.

"İstanbul Senin" uygulaması ya da https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ portalı üzerinden başvuru ve evrak işlemleri gerçekleştiriliyor.

BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

- T.C. vatandaşı olmak,

- Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,

- Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,

- Ön lisans - lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30,

- Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40,

- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,

- Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,

- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

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