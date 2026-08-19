MEB'den 81 ile kritik genelge! Telefon yasak, randevusuz veli alınmayacak, kayıt parası isteyene ceza

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 il müdürlüğüne gönderdiği yeni genelgeyle eğitimde kırmızı çizgileri belirledi. Karara göre sınıflarda ders akışını bozan cep telefonu kullanımı kesin olarak engellenecek, okullara e-Devlet üzerinden randevu almayan hiçbir veli kabul edilmeyecek, öğretmenler ve eğitim çalışanları önlük giyecek. Ayrıca kayıt döneminde "bağış" adı altında ücret talep eden idareciler hakkında da derhal yasal işlem başlatılacak.

"2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu genelge, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı öncesinde 81 ile gönderildi. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan genelgede pek çok önemli başlık yer aldı. Okulda neler değişecek? Hangi önlemler uygulanacak? İşte detaylar…

81 ile kritik genelge! Telefon yasak, randevusuz veli alınmayacak, kayıt parası isteyene ceza

TEDBİRLER EKSİKSİZ UYGULANACAK

"Güvenli Okul İklimi" kapsamında "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü" ve İçişleri Bakanlığı’nın "Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri" eksiksiz olarak uygulanacak.

KÖR NOKTALAR AYDINLATILACAK

Okul ortamlarında giriş-çıkışlar kontrollü sağlanacak, yaya ve araç trafiği ayrılacak, kör noktalar aydınlatılacak, acil durumlarda hızlı ve güvenli tahliyeyi sağlayacak bakım ve onarım çalışmaları ivedilikle tamamlanacak.

81 ile kritik genelge! Telefon yasak, randevusuz veli alınmayacak, kayıt parası isteyene ceza

ŞİKÂYETLER DEĞERLENDİRİLEREK

Okulun ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek hususlara ilişkin ihbar ve şikâyetler değerlendirilerek derhal önlem alınacak. Olumsuz davranışların fiil ve suça dönüşmesini engellemek üzere ilgili kurumlarla eş güdüm hâlinde tüm koruyucu ve önleyici tedbirler hayata geçirilecek, bu hususta en ufak bir idari zafiyete veya ihmale kesinlikle müsaade edilmeyecek.

VELİ GÖRÜŞMELERİNE YENİ DÜZENLEME

Veli görüşmeleri, ülke genelinde yalnızca "Okul Randevu Sistemi" üzerinden planlanarak yürütülecek. Velilerin randevusuz ziyaretlerine ve öğrencinin velisi veya vasisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmeyecek. Öğretmenlerin mesleki haklarının korunması ve güvenli eğitim ortamlarının sürdürülmesi amacıyla bu uygulama, tüm eğitim kurumlarında istisnasız uygulanacak.

81 ile kritik genelge! Telefon yasak, randevusuz veli alınmayacak, kayıt parası isteyene ceza

ÖĞRETMEN GİYSİLERİNE ÖZEN ŞARTI

Eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve eğitim çalışanları görevlerini yerine getirirken öğretmenlik mesleğinin saygınlığını, temsil sorumluluğunu ve öğrencilere örnek olma niteliğini gözetecek; kılık ve kıyafetlerinde mesleğin vakarına, kamu hizmetinin ciddiyetine ve toplumsal hassasiyetlere uygun hareket edecek ve önlük giyecek. Bu kapsamda eğitim ve öğretim yılı başında yapılacak öğretmenler kurulunda gerekli bilgilendirmeler yapılacak olup uygulama, millî eğitim müdürlüklerince takip edilecek ve mevzuata aykırı davranışlara izin verilmeyecek.

81 ile kritik genelge! Telefon yasak, randevusuz veli alınmayacak, kayıt parası isteyene ceza

SINIF İÇİ TELEFON YASAK

Öğrencilerin sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına ilişkin uygulamaya devam edilecek, öğretmenler de sınıf içinde cep telefonu kullanmayacak. Ödev verme ya da bilgilendirmelerde Bakanlığın belirlediği dijital platformlar/uygulamalar haricindeki araçların kullanımından kaçınılarak bu hususta öğrencilere ve velilere gerekli yönlendirmeler yapılacak. Öğrencilerin dijital imkânlardan doğru bir şekilde yararlanmasına yönelik rehberlik çalışmalarına ağırlık verilecek.

81 ile kritik genelge! Telefon yasak, randevusuz veli alınmayacak, kayıt parası isteyene ceza

KUTLAMA ŞARKILARI ONAYDAN GEÇECEK

Okullarda gerçekleştirilecek tören, kutlama, anma günü, mezuniyet ve benzeri etkinliklerde kullanılacak müzik, video, broşür, pankart ve diğer materyaller Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurulan Eser İnceleme ve Seçme Kurulu onayıyla belirlenecek. Sosyal medya paylaşımlarında pedagojik ve etik ilkelere riayet edilecek. Mezuniyet etkinlikleri toplumsal değerler ve öğrenci kimliğiyle uyumlu olacak ve velilere ilave mali yük getirmeyecek şekilde planlanarak yürütülecek. Bakanlığın "Mezuniyet Günü Etkinlikleri" konulu Genelgesi ile belirtilen hususlara aykırı uygulamalara izin verilmeyecek.

(MEB-İMES) KULLANIMI ZORUNLU OLACAK

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında atölye, laboratuvar ve işletmelerde yapılan mesleki eğitimlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüm tedbirler, eksiksiz uygulanacak. İşletmelerde mesleki eğitim ve staj yapılacak iş yerleri; alan/dal uygunluğu, usta öğretici/eğitici personel yeterliliği, öğrenci kapasitesi ve öğretim programına uygunluk açısından eğitim başlamadan önce titizlikle seçilecek ve uygun işletmelerle sözleşme yapılacak. Uygunluk şartlarını kaybeden veya eksiklik tespit edilen işletmelerle yapılan sözleşmeler, mevzuata uygun şekilde ivedilikle feshedilecek. Koordinatör öğretmenler, eğitim süreçlerini görevleri başında düzenli ve etkin biçimde izleyecek; süreçlerin takibi için "İşletmelerde Mesleki Eğitim ve Staj (MEB-İMES)" mobil uygulaması tüm paydaşlarca aktif ve zorunlu olarak kullanılacak.

81 ile kritik genelge! Telefon yasak, randevusuz veli alınmayacak, kayıt parası isteyene ceza

KAYIT ÜCRETİ YOK

Öğrenci kayıt işlemleri "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi (e-Kayıt) Usul ve Esasları" gereğince yürütülecek, öğretmen norm dağılımının olumsuz etkilenmemesi, okullardaki sınıf mevcutlarının dengeli bir şekilde dağılımının yapılabilmesi, fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi, okulların tam kapasiteyle kullanımı gibi nedenler dolayısıyla kayıt bölgesi sınırlamalarına kesinlikle uygun davranılacak ve kayıt bölgeleri dışından öğrenci kaydı yapılmayacak. Okul kayıtları, elektronik ortamda otomatik olarak e-Okul üzerinden yapılmaktadır. Bu kapsamda velilerin ayrıca okul idaresiyle kayıt konusunda iletişim kurmasına gerek kalmadığından, kayıt parası veya başka ad altında zorunlu ücret talep edilmesi mümkün olmayacak. Velilerden kayıtlara ilişkin herhangi bir ücret istendiğine dair şikâyetler gelmesi hâlinde bu başvurular özenle takip edilerek gereği yapılacaktır.

BAKANLIK DIŞI MATERYAL YASAK

Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan kaynaklar dışındaki materyaller okul ve kurumlarda kullandırılmayacak. Öğrenci ihtiyaçlarının temininde veliler, belirli markalara ve yüksek maliyetli ithal kırtasiye setlerine mecbur bırakılmayacak, bunun yerine ülkenin üretim kapasitesini destekleyecek yerli ürünlerin kullanımına imkân sağlanacak. Velilere maddi yük oluşturacak her türlü uygulamadan kaçınılacak; okullarda yönlendirme, reklam ve tanıtım organizasyonlarına kesinlikle müsaade edilmeyecek.

DİJİTAL KORUMA PROJESİ

Öğrencilerin dijital dünyada güvenli, bilinçli, sorumlu ve değer temelli bir yaklaşımla hareket eden bireyler olarak yetişmelerini desteklemek; çevrim içi haklar, dijital mahremiyet, siber güvenlik, dijital etik, duygu farkındalığı ve dijital esenlik konularındaki bilgi, beceri ve farkındalıklarını geliştirmek amacıyla "Duygu-Değer Temelli Dijital Esenlik Projesi" kapsamında hazırlanan eğitim içeriklerinden eğitim ve öğretim süreçlerinde etkin şekilde yararlanılacak.

OKUL ÖNCESİ ETKİNLİLERDE AİLE KATILIMI

Okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimleri, Bakanlıkça belirlenen takvim ve program çerçevesinde gerçekleştirilecek. Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik aile etkinliklerinde ailenin sürece etkin katılımı esas alınacak. İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin okuma bayramı etkinlikleri ise okuldaki tüm 1. sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde mayıs ayı içinde planlanacak.

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