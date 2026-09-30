Montella'nın kredisi tükendi: Ya 4 puan ya tamam!

Fransa’ya direndik olmadı. İtalya’ya karşı ise dağıldık ama… Binlerce taraftarın istifa davetine “Ben takımıma inanıyorum, devam” diyen Vincenzo Montella’nın kredisi hiç kalmadı... Belçika ve İtalya maçlarının sonucu İtalyan hocanın durumunu belirleyecek.

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Hayaller yüksek, gerçekler ise acı oldu! Oysa Vincenzo Montella ile ilkleri yaşadık, Uluslar Ligi’nde C’den A’ya yükseldik. Ve burada Avrupa devlerine karşı kafa tutmayı umuyorduk. Kocaeli’deki maçta Fransa karşısında kafa da tuttuk açıkçası ama 1-0 kaybettik. Bursa’daki maçta ise yeni yapılanmaya giden İtalya’ya karşı 27 dakikada dağıldık. Kalemizde 3 gol birden gördük ve kırılgan yapımız nedeniyle bir daha geri dönemedik. Hedefte ise millî duyguları yeniden yeşerten Vincenzo Montella vardı. Kadro tercihi, taktik anlayışı ve oyuna müdahalede yetersiz kaldığı düşünülen İtalyan teknik adamın istifası istendi.

Vincenzo Montella

4 PUANDA İŞLER DEĞİŞİR

Montella ise takıma inandığını belirterek “Göreve devam” dedi. Şu anda önümüzde cuma günü deplasmanda Belçika ve pazartesi günü de yine dışarıda İtalya mücadelesi var. Bu maçların sonucu Vincenzo Montella ve A Millî Takım’ın gruptaki durumunu netleştirecek. Olası bir 4 puan, umutların devam etmesini sağlayacak ve 31 Temmuz 2028’e kadar sözleşmesi bulunan İtalyan teknik adama bakış açısı da değişecek. Ancak alınacak bir yenilgi daha işleri değiştirecek. Kredisi olmayan Montella ile yolların ayrılması kaçınılmaz hâle gelecek. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun durumu da tartışılacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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