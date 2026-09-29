Özgür Özel’in adı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasındaki yazışmalarda çıktı: Atilla Yıldırım’ın dikkat çeken ifadesi!

Ankara'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan iş insanı Atilla Yıldırım'ın dosyasında yeni detaylar ortaya çıktı. Saç analizinde kokain tespit edilen ve MASAK raporunda narkotik kayıtlı kişilerle milyonluk para trafiği saptanan Yıldırım’ın telefonundan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel adıyla kayıtlı hesapla yapılan WhatsApp yazışmaları ve ezan okunurken süren eğlence görüntüleri çıktı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan iş insanı Atilla Yıldırım’ın emniyet ifadesi ile telefonundan elde edildiği belirtilen bazı yazışma ve görüntüler ortaya çıktı. Dosyadaki dikkat çekici başlıklardan birini, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in adıyla kayıtlı kişiyle yapıldığı görülen WhatsApp yazışmaları oluşturdu.

“PARTİLER, UYUŞTURUCU VE FUHUŞ” İDDİALARI DE ALDI

Yıldırım’ın önüne emniyette dikkat çekici bir ihbar konuldu. 1 Ağustos 2026’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ihbar hattına yapılan başvuruda Ankara’daki bazı eğlence ortamlarında üniversiteli gençlerin uyuşturucuya çekildiği, özellikle genç kadınların uyuşturucuya alıştırıldığı ve sonrasında fuhuş dahil çeşitli faaliyetlerde kullanıldığı kaydedildi.

İhbarda, bu partilere katıldığı, uyuşturucu dağıttığı veya söz konusu ortamların düzenlenmesinde rol oynadığı ileri sürülen isimler arasında Atilla Yıldırım da sayıldı. Atilla Yıldırım ise ifadesinde "Benim düzenli aile hayatım ve iş hayatım vardır. Gece ortamları benim bildiğim şeyler değildir.” diyerek iddiaları reddetti.

“GECE ORTAMLARI BENİM BİLDİĞİM ŞEYLER DEĞİL” DEDİ AMA…

Yıldırım’ın “Gece ortamları benim bildiğim şeyler değildir” şeklindeki savunması, soruşturma kapsamında ele alınan diğer verilerle birlikte dikkat çekti. İfade tutanağında Yıldırım’ın çeşitli kişilerle restoran, tekne ve para transferleri üzerinden ilişkilerine ilişkin sorular yöneltildiği görüldü.

Yıldırım, örneğin Celal Aksoy’u “Birkaç kez lüks restoranlara genç kızlar ile birlikte gelmesinden ve iş adamları ile tanışmak istemesinden dolayı ismen bilirim” sözleriyle tarif etti.

NARKOTİK KAYDI OLAN ŞAHISLARDAN 3,9 MİLYON TL ÖDEME GELDİ

Soruşturmanın mali ayağında ise MASAK verileri Yıldırım’ın hesabındaki para hareketlerini ortaya koydu. İfade tutanağına göre Yıldırım’ın banka hesabına haklarında narkotik suç kaydı bulunan 3 farklı şahıstan, 10 Mayıs 2019 ile 5 Nisan 2026 tarihleri arasında 13 ayrı işlemde toplam 3 milyon 953 bin 443 TL gönderildi.

Yıldırım, Ali Nihat Höngül ile yapılan işlemleri ticaret ve borç ilişkisiyle açıkladı. Berna Arda’dan gelen paraların Bodrum’daki gayrimenkulünün kira ödemesi olduğunu söyledi. Ancak Adem Berk Tosun’la ilgili para hareketini hatırlayamadığını belirterek “Adı geçen şahsı ve para işlemini hatırlayamadım.” dedi.

9 NARKOTİK KAYDI BULUNAN ŞAHSA 71 İŞLEMDE 7,3 MİLYON TL GÖNDERDİ

Para hareketlerinin diğer yönü ise daha yüksek tutarlara ulaştı. MASAK verilerine göre Atilla Yıldırım’ın hesabından haklarında narkotik suç kaydı bulunan 9 farklı kişiye, 20 Aralık 2017 ile 7 Temmuz 2026 tarihleri arasında 71 ayrı işlemde toplam 7 milyon 371 bin 915 TL gönderildi.

Atilla Yıldırım ifadesinde bu kişilerden bazılarının kim olduğunu hatırlayamadığını söyledi. Taşkın Çuhadar ve Tansel Cengiz için “Kepçe veya hafriyat operatörü olabilir” şeklinde beyanda bulundu ancak kişileri hatırlamadığını belirtti.

Zafer Koçyiğit, Ayhan Doğan ve Şafak Bülbül’e yönelik işlemleri ise “şantiye ödemesi olabilir” şeklinde açıkladı; yine isimleri hatırlamadığını söyledi.

“GENÇ KIZLARLA LÜKS RESTORANLARA GELİRDİ” DEDİ

İfadedeki en dikkat çekici başlıklardan biri Celal Aksoy’la ilgiliydi. Yıldırım, Aksoy’u lüks restoranlarda genç kadınlarla gördüğünü söylemesine rağmen, MASAK verilerine göre aynı kişiye 27 Kasım 2018 ile 30 Aralık 2020 arasında 4 ayrı işlemde toplam 3 bin 300 TL gönderdi.

Atilla Yıldırım'a bu para transferleri sorulduğunda ise “Bu şahsa gönderilen para işlemini hatırlayamadım.” cevabını verdi. Tufan Bağcı’ya yaptığı transfer için de işlemin şantiye amacıyla arazi alımına ilişkin olabileceğini söyledi ancak yine kesin olarak hatırlamadığını beyan etti.

ATİLLA YILDIRIM, EMNİYETTEKİ İFADESİNDE KOKAİN KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ

WhatsApp yazışmaları tartışılırken Yıldırım’ın emniyet ifadesindeki uyuşturucu kullanımıyla ilgili beyanı da dosyanın en önemli ayrıntılarından biri gözüküyor.

9 Ağustos 2026’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan Yıldırım’a uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti veya sağlama, uyuşturucu kullanımına ilişkin suçlar ve fuhşa teşvik, aracılık ya da yer temin etme kapsamında işlem yapıldığı tutanakta yer alıyor.

Atilla Yıldırım ifadesinde uyuşturucu kullanıp kullanmadığı sorusuna “Yurt dışında 3-4 ay öncesinde 1 kez Romanya’da bulunduğum sırada uyuşturucu kokain maddesini denemek maksatlı kullandım.” cevabını verdi. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasını ise kabul etmedi.

ATK TESTİ ÇIKTI: SAÇINDA KOKAİN TESPİT EDİLDİ

Yıldırım’ın emniyetteki bu beyanının ardından Adli Tıp Kurumu incelemesinden de dikkat çekici sonuç çıktı. Soruşturmanın ilk dalgasında alınan biyolojik örneklere ilişkin kamuoyuna yansıyan sonuçlarda Atilla Yıldırım’ın saç örneğinde kokain tespit edildiği bildirildi. Yıldırım, ilk dalgada tutuklanan şüpheliler arasında yer aldı.

Böylece Yıldırım’ın ifadesindeki kokain kullanımına ilişkin beyanı ile biyolojik incelemede ortaya çıkan bulgu soruşturma dosyasında birlikte yer aldı.

“ÖZGÜR ÖZEL ÖZEL” İLE YAZIŞMALARI VE VİDEOLARI ÇIKTI

Ortaya çıkan WhatsApp ekran görüntülerinde Atilla Yıldırım'ın telefonda “Özgür Özel Özel” adıyla kayıtlı olduğu görüldü. 2 Haziran 2020 tarihli yazışmada Atilla Yıldırım’ın olduğu belirtilen hesaptan bir fotoğrafın ardından “Başkanım iki müh iki koruma ve ben paketi konurama altına aldık. Güvenle size teslim edilecek” mesajı gönderildiği; karşı taraftan ise “Eyvallah:))” cevabının geldiği görüldü.

Özgür Özel’in adı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasındaki yazışmalarda çıktı: Atilla Yıldırım’ın dikkat çeken ifadesi!

Başka bir yazışmada ise çok sayıda alkollü içkinin yer aldığı koleksiyonun fotoğrafı gönderilerek “Başkanım koleksiyon delirdi kim içicek” denildiği; karşı tarafın ise cevaben “Gelince uğrarım” dediği öğrenildi.

Özgür Özel’in adı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasındaki yazışmalarda çıktı: Atilla Yıldırım’ın dikkat çeken ifadesi!

Bir başka ekran görüntüsünde ise The Glenlivet 18 ve Royal Salute 21 şişelerinin fotoğrafının gönderildiği, karşı taraftan önce “Offf”, hemen ardından “Manisa” mesajının geldiği tespit edildi.

Özgür Özel’in adı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasındaki yazışmalarda çıktı: Atilla Yıldırım’ın dikkat çeken ifadesi!

23 Temmuz 2020 tarihli başka bir WhatsApp konuşmasında ise Yıldırım’ın “Bakanım iyi günler. Akşam bahçede mangal hazırlığı yapıyorum. Yoğunluktan fırsat bulursanız bekliyorum. Saygılar” şeklinde mesaj gönderdiği, ardından “Başkanım da yazamayı bilseydim” ve: “Öğreneceğim ama 😎” mesajlarını gönderdiği; karşı taraftan da aynı güneş gözlüklü emojiyle cevap geldiği anlaşıldı.

Özgür Özel’in adı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasındaki yazışmalarda çıktı: Atilla Yıldırım’ın dikkat çeken ifadesi!

EZAN OKUNURKEN ÖZEL'LE ALEM GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRDİ

Dosyayla birlikte gündeme gelen görüntüler arasında, Atilla Yıldırım ile Özgür Özel ve çok sayıda ismin birlikte bulunduğu belirtilen bir eğlence ortamına ilişkin video da yer alıyor. Videoda ezan sesi duyulmasına rağmen eğlencenin sürdüğü görülüyor.

Söz konusu görüntü, Yıldırım ile Özel arasındaki ilişkinin yalnızca WhatsApp mesajlarından ibaret olmadığını gösteriyor. Videonun adli bilişim incelemesi, çekim tarihi ve görüntüde yer alan kişilerin kimliklerinin tespiti yönünde çalışma yapılıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan iş insanı Atilla Yıldırım’ın dijital materyal incelemeleri doğrultusunda soruşturmanın derinleştirildiği belirtiliyor.

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