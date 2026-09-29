Dubai’de olduğunu doğrulayan Melis Sandal konuştu! “İfadeye çağrılırsam dönerim”

Sermaye piyasalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen Melis Sandal, Dubai’de bulunduğunu doğruladı ve ifadeye çağrılması halinde Türkiye’ye geleceğini söyledi. Kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Sandal, fon yatırımı yaptığını kabul ederken hakkında gündeme gelen rakamların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamasında “Birçok kişi gibi ben de fon alımı yapmıştım. Fakat kesinlikle yazılan rakamlar doğru değil. Hatta bir gün öncesinde de yüklü miktarda para yatırıp alım yaptım ve fonların kapatılmasıyla mağdur oldum” ifadelerini kullandı.

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Fon soruşturmasında malvarlığına tedbir konulan 42 kişi arasında yer alan Melis Sütşurup Sandal'ın soruşturma başlamadan önce 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 lira çektiği ve Dubai'ye gittiği iddia edildi. Eşi Mustafa Sandal'ın da soruşturma öncesinde Dubai'de oturum izni için başvurduğu öne sürüldü.

“BEN DE FON ALIMI YAPMIŞTIM”

Mustafa Sandal, eşi Melis Sandal ve Cihan Sütşurup hakkında gündeme getirilen iddiaların kendisiyle ilişkilendirilmesini doğru bulmadığını belirtti. Son olarak Melis Sandal Sütşurup da yeni açıklamalar yaptı.

Gazeteci Burak Doğan’ın sorularına cevap veren Sandal, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Birçok kişi gibi ben de fon alımı yapmıştım. Fakat kesinlikle yazılan rakamlar doğru değil. Bir duyum alıp çıkış yaptığım ve çektiğim paranın tamamının doğru olduğu yönündeki iddialar da tamamen yalan. Zaten gerekli tüm incelemeler yapıldığında böyle olmadığı anlaşılacak.

Geçen seneden beri oğlumun eğitimi için yurt dışındayım, bu doğru. Tabii ki ifademe başvurulursa dönerim.”

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“FONLARIN KAPATILMASIYLA MAĞDUR OLDUM”

Sandal, “Yaptığınız işlem çıkış tarihi 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında mı?” sorusuna ise şöyle cevap verdi:

“Evet. Hatta bir gün öncesinde de yüklü miktarda para yatırıp alım yaptım ve fonların kapatılmasıyla mağdur oldum. Bu durum, benim herhangi bir şekilde haksız kazanç elde etmediğimin delilidir.”

“15 EYLÜL’DE YENİDEN YATIRIM YAPTIM”

“15 Eylül tarihinde yeniden yatırım yaptınız. İlk çekimi hangi tarihte yaptınız?” sorusuna da cevap veren Sandal, tarih konusunda net konuşabilmek için hesap özetine bakması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“İnanın, tam tarih olarak hatırlamam mümkün değil. Temmuz ayı olabilir ama şu an ne desem yalan olur. Dediğim gibi, hesap özetimi istemem gerekiyor doğru cevaplayabilmek için. Ancak iddia edilen rakamların doğru olmadığını kesinlikle söyleyebilirim.

Fon krizinin yaşandığı günün bir gün öncesinde para yatırdım. Şu an bu nedenle büyük mağduriyet yaşıyorum. Ben haksız bir kazanç elde etmedim.”

Sandal ayrıca, “15 Eylül tarihinde çektiğim paradan daha fazla yatırım yaptım. Param içeride kaldı” ifadelerini kullandı.

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MELİS SÜTŞURUP SANDAL'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Melis Sütşurup Sandal’ın avukatı da gündeme gelen 11 milyar TL’lik para çıkışı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, müvekkilinin tasfiye edilen fonlardan 11 milyar TL çektiği yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığı savunuldu.

Avukat, söz konusu rakamın Melis Sütşurup Sandal’ın gerçek yatırım ve para hareketlerini göstermediğini, tüm işlemlerin banka ve aracı kurum kayıtlarında bulunduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca, Melis Sütşurup Sandal’ın Dubai’ye veya başka bir ülkeye bu miktarda para transfer etmediği öne sürüldü. Dubai’de bulunmasının ise çocuğunun eğitimiyle ilgili olduğu ve yurt dışındaki bazı ödemelerin konut alımına ilişkin sözleşmeye dayalı taksitlerden oluştuğu ifade edildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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