Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu isyanı sosyal medyada gündeme oturdu: Tüm ülke görecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile 6 MHK üyesinin "evrakta sahtecilik" ve "mobbing" suçlamasıyla gözaltına alınması sonrası Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanı olduğu dönemde yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi. Koç'un "Gündoğdu'nun kim olduğunu tüm ülke görecek" sözleri, sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden oldu.

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Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç'un, 17 Eylül 2025 tarihinde oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında kullandığı ifadeler spor kamuoyunda yeniden konuşulmaya başlandı.

Ali Koç, 5 Haziran 2018 - 25 Eylül 2025 tarihleri arasında Fenerbahçe Başkanlığı yaptı.

"BU KALP BU BEDENDE OLDUĞU SÜERECE..."

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı Trendyol Süper Lig 1'inci hafta müsabakası sonrası hakem yönetimine sert tepki gösteren Koç, Gündoğdu'yu hedef tahtasına koymuştu.

Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı, "Benim kalbim bu vücutta attığı müddetçe Sayın Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, kim olduğunu, neyi temsil ettiğini öyle ya da böyle bütün ülke görecek" ifadelerini kullanmıştı.

Ferhat Fündoğdu, 23 Temmuz 2024'te MHK Başkanı oldu.

TFF'YE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Ali Koç, İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF yönetimine de çağrıda bulunarak, MHK Başkanı hakkında inceleme yapılması gerektiğini belirtmişti.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ferhat Gündoğdu'nun "evrakta sahtecilik" ve "mobbing" suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından Ali Koç'un yaklaşık bir yıl önce yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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