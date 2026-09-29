ÖZEL│"Büyük hata" dedi, Berke Özer çağrısı dikkat çekti: Kazanacaklar, bu kadar basit

Fransız ekibi Lille’de sergilediği başarılı performansla adından söz ettiren kaleci Berke Özer’in eski hocası Kerem Hasan Keskin, yıldız oyuncuyla ilgili Türkiye Gazetesi’ne röportaj verdi. 26 yaşındaki eldiven ile Ümraniyespor döneminde birlikte çalışan Keskin, eski öğrencisinin Avrupa'daki yükselişinden A Milli Takım'a davet edilmemesine kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, “Kaleci yetiştirmek kolay değil. Berke’yi kazanmaları lazım” dedi.

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Fransa Ligue 1’de gösterdiği etkileyici ve özgüvenli oyunla dikkatleri üzerine çeken Berke Özer’in kariyer grafiği ve A Milli Takım kadrosuna davet edilmemesi futbol gündemindeki sıcaklığını koruyor. Konuyla ilgili Türkiye Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan tecrübeli kaleci antrenörü Kerem Hasan Keskin, genç file bekçisinin gelişim sürecine ışık tuttu. Keskin, eski öğrencisinin yeniden kazanılması konusunda yetkililere önemli mesajlar gönderdi.

Berke Özer, Fransa temsilcisi Lille'de forma giyiyor.

KESKİN: ÇOK İYİ BİR PROFESYONEL

26 yaşındaki kaleciyle Ümraniyespor’da beraber çalıştıkları dönemi anlatan Keskin, “Berke, bizimle çalışmaya başladığı döneme; Portekiz’de uzun süre forma giymediği ve uzun bir aradan sonra yeniden antrenman yapmaya başladığı bir süreçten gelmişti. Fiziksel anlamda geride kaldığı ve maç devamlılığını kaybettiği bir dönemdi; ancak antrenman ahlakı, çalışma temposu, takımdaki oyuncular ve antrenörlerle iletişimi harikaydı. Çalışmayı çok seven ve kendi sınırlarını zorlamaktan keyif alan çok iyi bir profesyoneldi. Bizde çok fazla süre bulamasa da hem davranış hem de çalışma temposu açısından hiçbir olumsuzluk göstermedi, kendisinden çok memnunduk.” dedi.

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“REAKSİYON SÜRESİ ELİT SEVİYEDE”

Öğrencisinin bireysel özelliklerine dikkat çeken Keskin, “Fenerbahçe altyapısında 10 sene çalıştım. Berke’yi çok genç yaşlarından beri tanıyorum. Onu kıymetli bir kaleci yapan belli başlı konular var. O, bildiğiniz üzere Altınordu altyapısında yetişti. Temel kalecilik tekniği iyi seviyededir. Reaksiyonel özellikleri çok baskındır. Çok kaliteli ve elit seviyede bir reaksiyon süresi var; bu, bir kaleci için çok önemli bir konudur. Patlayıcı kuvveti de üst düzeydedir. Ayrıca şutları savunma yeteneğiyle de dikkat çekiyor. Uzun opsiyonlarda iki ayağıyla da kaliteli bir oyun kurucudur. Berke, topa ve rakibe saldırganlık anlamında gayet iyi durumdadır. Bire bir durumlarda topa ve rakibe saldırmayı seven bir yapısı var.” diye konuştu.

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“TEMPOSUNU HER DURUMDA KORUR”

Öğrencisinin takımda yaşadığı durumlara rağmen sakinliğini koruduğunun altını çizen 43 yaşındaki Keskin, “Berke’nin kötü oynadığı bir maçtan sonra bile vücut dili veya hafta içi antrenmandaki direnci hiç değişmedi. Mesela onun profesyonel tarafı da iyidir. Kaliteli yaşar ve kaliteli çalışır. İşini düzgün yapar. Oynamadığı süreçlerde bile antrenmanlarda hiçbir zaman temposunu düşürdüğünü ya da davranış sıkıntısı gösterdiğini hiç görmedik. Takıma ve arkadaşlarına her zaman destek oldu. Oynamamanın verdiği mutsuzluğu bile çok güzel bir iletişim kurarak paylaşırdı ve olgunlukla karşılardı. Olayları veya duygularını hiçbir zaman çirkinleştirmezdi.” tespitinde bulundu.

“POTANSİYELİ PERFORMANSA DÖNÜŞTÜ”

Başarılı file bekçisinin Fransa’daki performansını değerlendiren tecrübeli antrenör, “Lille’deki etkileyici performansını tamamen psikolojik olgunluğa bağlıyorum. Zaten o potansiyel Berke’de vardı. Türkiye’de futbol oynamak zor, kalecilik yapmak ise daha da zordur. Geçmişindeki Fenerbahçe dönemi ve sonrasında yaşadığı başarısız süreçlerin ardından yola devam etmek çok daha zor olurdu. Eyüpspor’daki zamanını çok iyi değerlendirdi. Orada teknik direktör Arda Turan ve kaleci antrenörü Emrah Karakovan ile yaşadığı dönem ona psikolojik ve özgüven olarak çok iyi geldi. Olmayan bir Berke ortaya çıkmadı; tam tersine, psikolojik olgunlukla birlikte var olan potansiyel performansa dönüştü. Eyüpspor’daki antrenörleriyle o dönem iyi bir iletişim kurdu ve aldığı bu psikolojik destek, zaten onda var olan potansiyeli performansa çevirdi ve daha da olgunlaştı.” ifadelerini kullandı.

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“HATALARI ARTI OLARAK DÖNECEK”

Yıldız oyuncunun şimdiye kadar yaşadığı psikolojik süreçlerin kariyerine olan etkisinden bahseden deneyimli çalıştırıcı, “Berke, motorik özellikler bakımından harika bir kaleci. Bu tarz genç kalecilerin sürekli sahada kalarak, zaman zaman hatalar ve doğrular yapa yapa potansiyellerinin ortaya çıkmasını beklemek lazım. Berke, tam da o dönemlere denk geldi ve şu an Fransa’daki performansını konuşmamızın asıl sebebi bu. Bu aşamaların hepsini biraz geç de olsa sağlıklı bir şekilde yaşadı. Sonucunda da Lille’deki performans ortaya çıktı. Fenerbahçe’deki hataları, yaşadığı hayal kırıklıkları ve milli takımdaki davranış hataları bile ileride ona artı olarak dönecek.” sözlerini sarf etti.

“MATVEY SAFONOV KADAR YETENEKLİ”

Birçok dünya deviyle ismi anılan gelecek vadeden futbolcuya uygun olan ligle ilgili tespitlerini aktaran Keskin, şöyle devam etti:

Dünyadaki her ligin kalecilere göre karakterleri vardır. Berke’nin İspanya Ligi’ne daha uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada pozisyonlar ve goller daha çok ceza sahası içinden oluyor. Dediğim gibi reaksiyonel özellikleri çok iyi bir kaleci. İspanya’daki kaleciler, daha çok reaksiyonel alandan şutlara maruz kalıyorlar. Öne çıkan özellikleri düşünüldüğünde, bana çok daha rahat oynayacağı bir lig gibi geliyor. Bu arada Berke’nin tekniği, vücut ve kalecilik tipi PSG kalecisi Matvey Safonov ile birebir örtüşüyor. İkisi de uzun kaleciler olmasına rağmen adım çabukluğu, yer değiştirme ve pozisyon takip hızı konusunda aynı seviyedeler. Yani Safonov'dan daha düşük bir potansiyele sahip olduğunu düşünmüyorum.

“ŞİMDİYE KADAR DENENMEMESİ BÜYÜK HATA”

Son olarak milli takım kampında yaşadığı sorunlar nedeniyle uzun zamandır davet almayan öğrencisine sahip çıkan tecrübeli antrenör, sözlerini şöyle tamamladı:

Berke’nin milli takıma davet edilmemesi bence tartışmaya çok kapalı bir konu. Bu çocuk bir davranış problemi yaşamış ve bundan ders almış olabilir. Bu süreçte Berke’nin ders alıp almadığını iletişim kurmadan da bilemezsiniz. Milli takım görevlilerinin bir büyük veya ağabey olarak onunla konuşmaları gerekiyor. Yöneticiler, büyük olmanın verdiği olgunluğu gösterip Berke’yi kazanacaklar; bu kadar basit. Bu yöntemin şimdiye kadar denenmemesi bile büyük bir hata. Fiziksel temas kurulmadan kimse kimsenin derdini anlayamaz ve bu teması sağlamak için büyükler her zaman önayak olur. Oyuncu, her zaman duygusaldır ve çocuk gibidir. Berke de duygusal bir karar vermiş olabilir. Berke, yaptığı davranış yanlışlığının bence farkındadır ve çok doğru bir şekilde kendini ifade edecektir. Milli takımda oynamak en büyük hayaliydi. Bu oyuncu havuzunda onun da olması gerekiyor. Milli kaleyi koruyacak potansiyel Berke’de var, zaten bunu da performansıyla gösteriyor. Bende bıraktığı izlenim her zaman olumluydu ve beraber çalışmaktan keyif aldığım bir süreç geçirdim. İnsan olarak da çok sevdiğim bir kaleci. İnşallah her şey daha da iyi olur çünkü kaleci yetiştirmek çok kolay bir mevzu değil ve yetişirken çok zor süreçlerden geçiyor. Böyle yetişen kalecileri kazanmak ve çok kolay göz ardı etmemek lazım; Berke, bu kalecilerden biri.

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