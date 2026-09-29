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Spor

Beşiktaş'ı bekleyen zorlu fikstür: 29 günde 8 maç!

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Beşiktaş'ı bekleyen zorlu fikstür: 29 günde 8 maç!
Başlık ResmiBeşiktaşı bekleyen zorlu fikstür: 28 günde 8 maç!

Beşiktaş, millî maçlar dolayısıyla verilen aranın ardından zorlu bir fikstürle yoluna devam edecek. Siyah beyazlıları 11 Ekim ile 8 Kasım tarihleri arasında 8 mücadele bekliyor.

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Murad Tamer
MURAD TAMER

Siyah beyazlılar ilk millî araya kadar 7’si Avrupa kupalarında, 6’sı da Süper Lig’de olmak üzere 13 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş’ı 11 Ekim ile 8 Kasım tarihleri arasında 8 mücadele bekliyor. Bir dahaki millî araya kadar olan 29 günlük bu zorlu süreçte alınacak sonuçlar siyah beyazlıların hem lig hem de Avrupa’daki gidişatını belirleyecek.

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TRABZON, PALACE, CELTİC…

Ligde liderlik şansını Diyarbakır deplasmanında Amed Sportif’e yenilerek kaçıran siyah beyazlılar millî aranın ardından ligde sırasıyla Kocaelispor, Trabzonspor (d), Başakşehir, Kasımpaşa (d) ve Gençlerbirliği gibi önemli rakiplerle karşılaşacak. Beşiktaş, Süper Lig’in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi’nde de kritik sınavlar verecek. Avrupa Ligi’ne 4-1’lik Marsilya galibiyetiyle muhteşem bir giriş yapan Beşiktaş, Avrupa’da ise Hoffenheim (d), Crystal Palace ve Celtic (d) ile kozlarını paylaşacak. > Murad Tamer

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