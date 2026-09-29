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Spor

Vincenzo Montella'dan öz eleştiri: "Yuhalanmayı ve ıslığı hak ettik"

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Vincenzo Montella'dan öz eleştiri:
Başlık ResmiVincenzo Montelladan öz eleştiri: Yuhalanmayı ve ıslığı hak ettik

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Uluslar A Ligi 1. Grup'ta İtalya'ya 4 golle kaybedilen maçın ardından açıklamalarda bulundu. Maça çok kötü başladıklarını, ilk yarıdaki oyunla tribünlerin protestosunu hak ettiklerini belirten İtalyan teknik adam, bu karşılaşmadan ders çıkararak ayağa kalkmaya çalışacaklarını kaydetti.

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci haftasında konuk ettiği İtalya'ya 4-1 yenilen A Milli Takım'da Teknik Direktör Vincenzo Montella, karşılaşma sonrası konuştu.

"YUHALANMAYI VE ISLIĞI HAK ETTİK"

İlk yarıdaki kötü performanslarıyla ıslıklanmayı hak ettiklerini kaydeden Vincenzo Montella, "Aslında maça rakibe göre yaklaşamadık! Üç günde bir bu seviyede Milli Takım olarak bu alışkanlığınız yok! Bu beni üzüyor! 3-1'den sonra daha iyi başladık ve bir golümüz iptal oldu! İlk yarı yuhalanmayı ve ıslıklanmayı hak ettik. İkinci yarı hareketlendik ama alışkanlığımız olmadığı için... Maçları analiz ederken sakin kalmaya ve futbolcuları motive etmeye çalışıyoruz. Ama genel olarak üç günde bir bu seviyede maç oynama alışkanlığımız yok" diye konuştu.

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"MAÇTAN DERSİMİZİ ALACAĞIZ"

Bu maçtan ders çıkaracaklarını belirten Montella, "Maçtan dersimizi alacağız. 30 dakikayı iyi analiz etmeliyiz. Öz güveni kaybetmemeliyiz. Buralara biz geldik. Yeniden en iyi şekilde sahada olarak mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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