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Bakan Çiftçi'den fon krizi soruşturmasında kararlılık mesajı: Kirli elleri mutlaka kırarız

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Bakan Çiftçi'den fon krizi soruşturmasında kararlılık mesajı: Kirli elleri mutlaka kırarız
Başlık ResmiBakan Çiftçiden fon kriziyle mücadelede kararlılık mesajı: Kirli elleri mutlaka kırarız

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kabine Toplantısı’nın ardından sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Çiftçi, Türkiye’nin huzur ve güvenliği için çalışmaya devam edeceklerini belirterek vatandaşların alın terine ve birikimine uzanan “kirli ellerin” karşısında olacaklarını söyledi.

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İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Kabine Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini belirtti.

"KİRLİ ELLERİ MUTLAKA KIRARIZ"

Türkiye'nin ve dünyanın gündeminin değerlendirildiği toplantıda, sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmelerin de kapsamlı bir şekilde ele alındığını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti: "İçişleri Bakanlığı olarak, Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin helal kazancına, alın terine ve birikimine uzanan kirli elleri mutlaka kırarız."

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Bakan Çiftçi paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalara da yer verdi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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