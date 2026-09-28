Trump'tan İran'a dikkat çeken teklif! Yaptırımları hafifletmek için tek bir şartı var

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın nükleer programında somut adımlar atılması halinde dondurulan İran varlıklarını serbest bırakmaya ve ekonomik yaptırımları hafifletmeye istekli olduğu bildirildi.

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ABD ile İran arasında nükleer program konusunda devam eden anlaşmazlıkların çözülmesi amacıyla diplomatik temaslar yeniden hız kazandı. Katarlı ve Pakistanlı arabulucuların, iki ülke arasında anlaşma sağlanması için bu hafta yeniden görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

Axios'un isimlerini açıklamak istemeyen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İran'ın nükleer programıyla ilgili somut adımlar atması karşılığında Tahran'a yönelik ekonomik yaptırımları hafifletmeye ve dondurulan İran fonlarını serbest bırakmaya istekli.

NÜKLEER KONULARDA "ESNEK"

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi bir ABD'li yetkili, müzakerelerin "olumlu ve yapıcı" ilerlediğini belirterek İran'ın nükleer konularda "esnek" olduğunu ifade etti.

Bununla birlikte taraflar arasında halen önemli görüş ayrılıklarının bulunduğu kaydedildi. Yetkili, nükleer konuların ele alınmaması halinde anlaşmaya varılamayacağını vurguladı. Tarafların özellikle taahhütlerin zamanlaması ve ilk adımı hangi tarafın atacağı konusunda henüz uzlaşamadığı belirtildi.

Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin artmaya devam ettiğini belirten ABD'li yetkili, abluka ve yaptırımların İran'ın konumunu zayıflattığını savundu. ABD'nin pozisyonunun güçlendiğini ifade eden yetkili, Trump'ın sabırlı davranmayı sürdürdüğünü ve İran'ın nükleer silaha sahip olmaması hedefinden vazgeçmediğini söyledi.

Beyaz Saray'ın İran'ın vaatlerine şüpheyle yaklaştığını da aktaran yetkili, ABD'nin Tahran'ın müzakerelerde ciddi olduğunu ve yalnızca içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmaya çalışmadığını gösterecek garantilere ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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