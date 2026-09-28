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Teknoloji

Samsung yıllar sonra tasarımı değiştiriyor: Yeni Galaxy S27 kılıfları değişimi ortaya çıkardı

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Samsung yıllar sonra tasarımı değiştiriyor: Yeni Galaxy S27 kılıfları değişimi ortaya çıkardı
Başlık ResmiSamsung yıllar sonra tasarımı değiştiriyor: Yeni Galaxy S27 kılıfları değişimi ortaya çıkardı

Samsung Galaxy S27 Pro ve S27 Ultra’ya ait olduğu öne sürülen kılıf görselleri, Samsung'un uzun süredir kullandığı dikey kamera düzeninden vazgeçmeye hazırlandığını gösteriyor. Sızıntılar doğru çıkarsa şirket, amiral gemisi modellerinde yıllar sonra en büyük tasarım değişikliklerinden birine imza atacak.

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|
Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Samsung'un 2027'nin başında tanıtması beklenen Galaxy S27 serisine ilişkin yeni sızıntılar ortaya çıktı. Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra ile uyumlu olduğu belirtilen kılıf görselleri, telefonların arka tasarımında önemli bir değişime işaret ediyor.

Yayımlanan yaklaşık 40 görselde Galaxy S27 Pro ve S27 Ultra, geniş ve yükseltilmiş bir kamera bölümüyle gösteriliyor.

Kılıf çizimleri, daha önce ortaya çıkan CAD görselleriyle benzerlik taşıyor.

KAMERA ADASI iPHONE PRO’YU HATIRLATIYOR

Sızıntılarda en belirgin değişiklik, kameraların telefonun üst kısmında geniş bir dikdörtgen alan içerisinde toplanması. Bu görünüm, iPhone 17 Pro ailesindeki kamera adasını hatırlatıyor.

Pro ve Ultra’nın benzer tasarımla gelmesi beklenirken standart S27 ile S27+ modellerinin mevcut çizgiyi koruyabileceği belirtiliyor.

Samsung yıllar sonra tasarımı değiştiriyor: Yeni Galaxy S27 kılıfları değişimi ortaya çıkardı
Başlık ResmiSamsung yıllar sonra tasarımı değiştiriyor: Yeni Galaxy S27 kılıfları değişimi ortaya çıkardı

DAHİLİ MIKNATISLAR İÇİN YER AÇILABİLİR

Yeni yerleşimin Qi2 aksesuarları için telefon gövdesine mıknatıs eklenmesini kolaylaştırabileceği değerlendiriliyor. Böylece uyumlu aksesuarların özel bir kılıfa ihtiyaç duymadan kullanılabileceği öne sürülüyor.

PRO MODELİ ULTRA’NIN KÜÇÜK ALTERNATİFİ OLABİLİR

Galaxy S27 Pro’nun, Ultra’ya yakın donanımı daha küçük gövdede ve S Pen olmadan sunacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte SamMobile’ın aktardığı başka sızıntılar, iki modelin optik yakınlaştırma yeteneklerinin farklı olabileceğini söylüyor.

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