Parmağı kırık, kafasında 12 dikiş var! Zeytinburnu'nda kan donduran aile kavgası, amcalarına çekiçle saldırdılar

Zeytinburnu'nda alacak meselesi nedeniyle ağabeyi ile tartışan Bedir El Hac, dehşeti yaşadı. Yeğenleri ve ağabeyi tarafından darp edilen Hac “Kafama çekiçle vurdular, ağabeyimde bıçak vardı. Elimde bir çatlak var. Parmağım kırıldı, kafama 12 dikiş attılar” dedi. Hac şikayetine rağmen saldırganların dışarıda olduğunu belirterek, tehdit edildiğini öne sürdü.

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Zeytinburnu'nda Maltepe Caddesi'nde 16 Eylül Çarşamba günü gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre 3 çocuk babası Bedir El Hac (26) alacak meselesi nedeniyle bir süredir sıkıntı yaşadığı ağabeyinden gelen telefon üzerine aşağı indi.

ÇEKİÇLİ SOPALI DEHŞET

Oturduğu apartmanda aynı zamanda apartman görevlisi olarak da çalışan Bedir El Hac, karşılaştığı manzara karşısında hayrete düştü. Bedir El Hac’ın ağabeyi M.E.H. ve çocukları, amcalarını çekiçle ve sopalarla darp etti. Olay yerinde uzun bir süre darp edilen adamı çevredeki bir motokurye güçlükle kurtardı. Bedir El Hac'ın darp edildiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bedir El Hac, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı, kafasına 12 dikiş atıldı, parmağında bir kırık ve elinde de çatlak tespit edildi. Dehşeti yaşayan Hac, olay sonrası şikayetçi oldu.

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“BİR MİKTAR PARA VERMİŞTİM”

4 akrabasının hala dışarıda gezdiğini ve kendisini mesaj yoluyla tehdit ettiğini iddia eden Bedir El Hac, yaşananları şöyle anlattı:

"Abime bir miktar para vermiştim. Parayı istedim vermedi. Bunun üzerine engelledim. Aramızda bir tartışma oldu. Konu kapandı. Sonra beni yabancı numarayla aradı. Sonra telefonu kapattım. 8 sefer beni aradı. Açmadım ondan sonra açtım. Ben aşağıdayım gel bir konuşalım dedi. Sonuçta abim bir şey beklemiyorsun ki. Hatta çağırdım. Birlikte çay içmeye davet ettim. Benimle bir şey konuşacağını söyledi. 'Buraya kadar geldiyse bir aşağıya ineyim' dedim.

“BU KİŞİLER HALA DIŞARIDA”

İlk başta arabadan inmedi. Çocuklar indi. Tam inerken bana vurmaya başladılar. Kendimi korumaya çalıştım. 3 kişi gördüğünüz gibi şikayetçi oldum. Beni rahatsız eden konu bu kişiler hala dışarıda. Sanki bir şey yapmamış gibi dolaşıyorlar.

“KAFAMA ÇEKİÇLE VURDULAR”

Hac, "Kafama çekiçle vuruyorlar. Abimin elinde bıçak var. Babama mesaj göndermişler. Bedir'i dövdük. Daha döveceğiz kardeşimi de tehdit ediyorlardı. Hem suçunu itiraf ediyorlar hem beni tehdit ediyorlar. Bedir şikayetçi olursa kardeşine bunları bunları yapacağız gibi tehditte bulunuyor” dedi.

“Elimde bir çatlak var. Parmağım kırılmıştı. 12 tane dikiş attılar kafama” diye belirten Hac, saldırganların tutuklanmasını istiyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Zeytinburnu Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIZeytinburnu

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