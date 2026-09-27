Asırlık mesai başladı! Kilogramı 500 lira… Saatlerce kazanda kaynıyor, kimi içine kül kimi toprak atıyor

“KİMİ TOPRAK KATIYOR, KİMİ KÜL”

Ürünlü Mahallesi’nde yaşayan Rabia Özdemir, pekmez yapımına üzümlerin sıkılmasıyla başladıklarını belirterek, üzüm suyunu bir süre dinlendirdikten sonra süzdüklerini söyledi. Ardından ateşi yakarak üzüm suyunu bakır kazanlarda kaynatmaya başladıklarını anlatan Özdemir, geleneksel yöntemde meşe, incir ve ceviz gibi ağaçlardan elde edilen kül kullandıklarını ifade etti. Pekmez yapımında külün önemli bir yeri olduğunu belirten Özdemir, "Kimi toprak katıyor, kimi kül katıyor. Bizim burada kül katıyoruz. Bu kül pekmezimizin acısını alıyor, parlaklık veriyor" dedi.