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Kültür - Sanat

Herkes onu görmeye geliyor! Gizli mağara turizme kazandırılmayı bekliyor

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Herkes onu görmeye geliyor! Gizli mağara turizme kazandırılmayı bekliyor
Başlık ResmiHerkes onu görmeye geliyor! Gizli mağara turizme kazandırılmayı bekliyor

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, içerisindeki aslan görünümündeki dikit sebebiyle "Aslanlı Mağarası" olarak adlandırılan doğal oluşum, 110 metrelik yapısı, sarkıt ve dikitleriyle dikkat çekerken, ilçenin gizli hazinesi turizme kazandırılmayı bekliyor.

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Aydın, antik kentlerinin yanı sıra yer altında saklı doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Kuşadası ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi Yayla mevkiinde bulunan Aslanlı Mağarası da bölgedeki doğal oluşumlardan biri olarak öne çıkarken, her geçen gün maceraperestlerin rotasına girmeye başladı.

İçerisindeki dikitlerden birinin aslanı andırması nedeniyle Aslanlı Mağarası olarak bilinen ve yöre halkı tarafından "Yaren" adı verilen mağaranın uzunluğu yaklaşık 110 metre. Sarkıt, dikit ve traverten oluşumlarının bulunduğu mağara, özellikle doğa ve macera tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Mağarada çok sayıda yarasanın da yaşadığı bilinirken, mağaraya, Dereboğazı mevkinde araçtan indikten sonra yaklaşık yarım saatlik yürüyüşle ulaşılıyor.

Herkes onu görmeye geliyor! Gizli mağara turizme kazandırılmayı bekliyor
Başlık ResmiHerkes onu görmeye geliyor! Gizli mağara turizme kazandırılmayı bekliyor

RAPOR HAZIRLANDI

Giriş bölümünde yaklaşık 6 metrelik dik bir iniş bulunan mağara, ardından kabaca batı yönünde 26 derecelik eğimle devam ediyor. Yaklaşık 40 metreden sonra genişleyen yapı, eğimli tabanıyla salon görünümünü alıyor.

Herkes onu görmeye geliyor! Gizli mağara turizme kazandırılmayı bekliyor
Başlık ResmiHerkes onu görmeye geliyor! Gizli mağara turizme kazandırılmayı bekliyor

Doğal yapısı ve içerisindeki oluşumlarıyla fotoğraf tutkunlarına da farklı kareler sunan Aslanlı Mağarası, henüz turizm rotalarına tam anlamıyla dahil edilmezken, bölge halkı ise mağaranın gerekli çalışmalar yapılarak turizme kazandırılmasını istiyor.

Herkes onu görmeye geliyor! Gizli mağara turizme kazandırılmayı bekliyor
Başlık ResmiHerkes onu görmeye geliyor! Gizli mağara turizme kazandırılmayı bekliyor

Öte yandan Kirazlı Mahalle Muhtarlığı’nın girişimleriyle 2017 yılında bölgenin canlandırılması amacıyla hazırlanan rapor, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulmuştu. Aradan geçen sürede Aslanlı Mağarası, doğal yapısını korurken yöre halkı da bölgenin turizme kazandırılacağı günü bekliyor.

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Editör : ALİ TÜFEKÇİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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