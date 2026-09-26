Yunan muhalefetinden Miçotakis'e ezber bozan Türkiye çağrısı!

Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı ve muhalefet liderlerinden Yanis Varoufakis, Atina'nın İsrail ile kurduğu ittifakı hedef alarak Türkiye konusunda çağrıda bulundu. İsrail'in hiçbir zaman Atina'nın yardımına koşmayacağını savunan Varoufakis, "İsrail'in Türk hava kuvvetlerine karşı en küçük bir parmağını bile kıpırdatacağını gerçekten düşünüyor musunuz? Asla, hiçbir koşulda" dedi.

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Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı ve MeRa25 lideri Yanis Varoufakis, Straight Talk programında Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Atina'nın İsrail ile geliştirdiği stratejik ortaklık ve Doğu Akdeniz'deki dengelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Programda Varoufakis'e, Yunanistan ile İsrail arasındaki yakınlaşmanın yanı sıra İsrail'den Türkiye'yi hedef alan açıklamalar karşısında Ankara'nın söz konusu ilişkiden endişe duymasının abartılı olup olmadığı soruldu.

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"DÜŞMANIMIN DÜŞMANI DOSTUMDUR" ZİHNİYETİ

Varoufakis, Yunan kamuoyundaki Türkiye algısına değindi. Türkiye ve Yunanistan'daki geçmiş hükümetleri iki ülke arasındaki gerilim atmosferinin sürmesindeki sorumlulukları üzerinden eleştiren Varoufakis, Yunanistan'da özellikle 1974'ten bu yana Türkiye'nin bir tehdit olduğu düşüncesinin yerleştiğini söyledi:

"İsrail kaba, acımasız ve soykırımcıdır. Hiç şüphe yok. Ama düşmanımın düşmanı benim dostumdur, potansiyel bir dosttur. Eğer Türk donanmasının bir gece ansızın Rodos'u almasından endişe ediyorsak, o zaman bu tehdide karşı koymak için birine, başka bir şeytana ihtiyacımız var."

MeRa25 lideri Varoufakis, söz konusu yaklaşımı, "Düşmanımın düşmanı dostumdur" diyerek nitelendirdi.

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"İSRAİL TÜRK HAVA KUVVETLERİNE KARŞI PARMAĞINI BİLE KIPIRDATMAZ"

Yunanistan'ın eski bakanı, İsrail'in muhtemel bir Türkiye-Yunanistan çatışmasında Atina'ya askeri destek vereceği düşüncesine de eleştirdi.

Varoufakis, partisinin Yunan kamuoyuna verdiği mesajı aktarırken şunları söyledi:

"Türkiye'nin bize saldırmak üzere olduğunu düşünseniz bile, İsrail ile yapılan bu stratejik ittifakın bize askeri olarak gerçekten yardım edeceğini mi sanıyorsunuz? İsrail'in, gerekirse Türk hava kuvvetlerine karşı en küçük bir parmağını bile kıpırdatacağını gerçekten, ama gerçekten düşünüyor musunuz? Asla, hiçbir koşulda!"

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"HİÇBİR ŞEY KAZANMIYORUZ, ÇOK ŞEY KAYBEDİYORUZ"

Varoufakis, İsrail ile kurulan stratejik ortaklığın Yunanistan'a diplomatik açıdan da zarar verdiğini savundu:

"Yani soykırımcı bir devletin yanında yer alarak hiçbir şey kazanmıyoruz, ancak çok şey kaybediyoruz. Çünkü Yunanistan'ın iyi adı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çamura bulandı."

Varoufakis, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Malezyalı siyasetçilerle yaptığı görüşmelerde Yunanistan'ın İsrail'le yakınlaşmasının da gündeme geldiğini anlattı. Söz konusu görüşmelerde kendisine, Atina'nın mevcut politikasının muhtemel bir Türkiye-Yunanistan geriliminde Yunanistan'ın uluslararası desteğini zayıflatabileceği yönünde eleştiriler yöneltildiğini kaydetti.

Varoufakis, kendisine yöneltilen eleştiriyi şöyle açıkladı:

"Yarın öbür gün Türkiye ile bir sorununuz olursa, Filistin'de genel bir soykırım yürüten bir İsrail ile yatağa girdiğiniz göz önüne alındığında; Malezya'nın, Endonezya'nın ya da Nijerya'nın Birleşmiş Milletler'de sizin tarafınızı tutmasını nasıl bekleyebilirsiniz?"

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TÜRKİYE VE YUNANİSTAN'IN "ORTAK ÇIKARLARI" VURGUSU

Varoufakis daha sonra doğrudan Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair şunları sıraladı:

"Ege'nin her iki yakasındaki siyasiler olarak ülkelerimiz arasındaki bu gerilim atmosferini sonlandırmak bizim boynumuzun borcudur. Yunanistan ve Türkiye'nin ortak çıkarları vardır."

Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz aramalarından vazgeçilmesini savunan Varoufakis, iki ülkenin silahlanma yerine bölgesel iş birliğine yönelmesi gerektiğini söyledi:

"Eğer sondaj yapmak yerine bölgede barış ve istikrarımız olsaydı hayal edin. Birbirimize karşı yönelttiğimiz silahlara –hem Türkiye'nin Yunanistan'a hem de Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı– yatırım yapmayı bıraksaydık. Bunu yaparak ne kadar çok para tasarruf edeceğimizi bir düşünün."

Varoufakis ayrıca Türkiye ve Yunanistan'ın da içinde bulunduğu Doğu Akdeniz ülkelerinin rüzgar ve dalga enerjisine dayalı ortak bir yenilenebilir enerji politikası geliştirmesi gerektiğinden bahsetti.

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"YUNANİSTAN-İSRAİL İTTİFAKI BARIŞA ZARAR VERİYOR"

Programda iki ülke arasında geçmişte yaşanan gerilimlerin genellikle yönetilebilir kaldığı belirtilirken, İsrail'in denkleme dahil olmasının yeni bir unsur oluşturup oluşturmadığı soruldu.

Varoufakis,"Çok net söyleyeyim: Yunanistan ile İsrail arasındaki ittifak, sadece Yunanistan ile Türkiye arasında değil, Doğu Akdeniz'deki barışa da zarar vermektedir." şeklinde cevap verdi.

Konuşmasının devamında Yunanistan seçimlerinde MeRa25'in lideri olarak yarışacağını belirterek, söylediklerinin yalnızca bağımsız bir siyasi yorum olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin de altını çizdi.

VAROUFAKIS'TEN TÜRKİYE'YE "SALDIRMAZLIK ANLAŞMASI" ÇAĞRISI

İki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğine ilişkin vizyonunu da paylaşan Varoufakis, Türkiye ile Yunanistan arasında doğrudan bir anlaşma yapılmasını önerdi:

"Önümüzdeki 10-20 yıllık vizyonumu paylaşmama izin verin: Görmek istediğim şey, Yunanistan ile Türkiye arasında bir saldırmazlık anlaşması imzalanmasıdır."

Varoufakis, anlaşmanın askeri gerilimin azaltılmasının yanı sıra Doğu Akdeniz'deki enerji politikalarını da kapsaması gerektiğini savundu:

"Ülkelerimiz arasında hiçbir yerde deniz tabanında sondaj yapmamayı taahhüt ettiğimiz, bölgedeki diğer ülkelerle birlikte yenilenebilir enerji için barışçıl bir gündem geliştirdiğimiz ve Filistin'deki apartheid ile soykırımı sona erdirmek için güçlerimizi birleştirdiğimiz bir anlaşma..."

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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